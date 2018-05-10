Altının fiyatını duyan Alişan soluğu Kapalıçarşı'da aldı

Ali\u015fan ve Buse Varol, \u015fahitli\u011fini Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 t\u00f6rende ge\u00e7ti\u011fimiz pazar g\u00fcn\u00fc evlendi. \r\n\r\n,Gece boyunca tak\u0131lan alt\u0131nlarla hareket etmekten zorlanan \u00e7ift, d\u00fc\u011f\u00fcnden sonra 540 bin TL de\u011ferindeki alt\u0131nlar\u0131 i\u00e7in Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'ya gitti.,Ali\u015fan alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n artmas\u0131yla solu\u011fu Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da ald\u0131. \r\n\r\n,Kuyumcu d\u00fckkanlar\u0131na giden Ali\u015fan, d\u00fckkan sahipleriyle \u00e7ektirdi\u011fi foto\u011fraf\u0131, "Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'n\u0131n iki kral\u0131" notuyla payla\u015ft\u0131. ,\u015eark\u0131c\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlar, ak\u0131llara "Alt\u0131nlar\u0131 bozdurmay\u0131 m\u0131 gitti?" sorusunu getirdi.,Ali\u015fan, aralar\u0131nda e\u015fi Buse Varol'un da oldu\u011fu grupla kahve i\u00e7erken video \u00e7ekerek masadaki arkada\u015flar\u0131n\u0131 tan\u0131tt\u0131. \r\n\r\n,E\u015fi Buse Varol'a d\u00f6nerek "Siz ne i\u015f yap\u0131yorsunuz han\u0131mefendi ne i\u00e7in geldiniz?" sorusunu soran Ali\u015fan "Ben al\u0131c\u0131y\u0131m" cevab\u0131n\u0131 al\u0131nca kahkaha atarak videoyu sonland\u0131rd\u0131.,.