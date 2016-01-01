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Altının gramı 193 lirayı aşarak rekor tazeledi
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Dolardaki rekor yükselişle altının gramı 193,7 liraya yükselirken çeyrek altın ise 316 lirayı geçti.
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