Altının ons fiyatında gerileme

Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 1.190 dolar\u0131n alt\u0131na geriledi.\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 g\u00fcn\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 1.190 dolar\u0131n alt\u0131nda i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,D\u00fcn dalgal\u0131 bir seyir izleyen ve 1.200 dolar\u0131n \u00fczerini g\u00f6ren alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re yata bir seyirle 1.195,85 dolardan tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131, bug\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saat 10.20 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,65 de\u011fer kaybederek 1.187,70 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Analistler, alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n tepki al\u0131mlar\u0131yla 1.200 dolar\u0131 \u00fczerini test etti\u011fini ancak bu seviyenin \u00fczerinde kal\u0131c\u0131 olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, teknik a\u00e7\u0131dan alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131nda 1.185 dolar\u0131n destek, 1.200 dolar\u0131n ise diren\u00e7 konumunda bulundu\u011funu dile getirdi.\r\n\r\n,231,14 liradan al\u0131n\u0131rken, 231,15 liradan sat\u0131l\u0131yor\r\n,\r\n\u00c7eyrek alt\u0131n ise 365,92 liradan al\u0131n\u0131rken 375,66 liradan sat\u0131l\u0131yor,\r\n\r\nYar\u0131m alt\u0131n da 729,55\u2019den al\u0131n\u0131rken 751,33 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ise 1520,00 liradan al\u0131n\u0131p 1540,00 liradan al\u0131c\u0131 buluyor.