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Türkiye Gazetesi

Alüminyum folyonun şifa niyetine kullanım alanları

Alüminyum folyonun şifa niyetine kullanım alanları
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Yanıkların tedavisinde

Alüminyum folyo denince akıllara ilk olarak mutfakta yiyecekler için kullanıldığı geliyor. Peki bunun haricinde size şifa vereceğini söylesek şaşırır mısınız? Amerikalı araştırmacılar, doktorların taze yanıkları folyo ile tedavi etmelerini öneriyor. İlk önce, yarayı dikkatle temizleyerek, yanık üzerinde oluşan suyu temiz bir havluyla temizleyin. Merhem sürün ve üzerine gazlı bez sarın. Gazlı bezin üzerine de folyoyu sarın. Bantla sabitledikten sonra acı hafifleyene dek bekleyin.

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