Alüminyum folyoyla yurt dışına kaçma hayali

Pendik Ro-Ro liman\u0131nda G\u00fcmr\u00fck Muhafaza ekipleri, yakalanmamak i\u00e7in al\u00fcminyum folyoya sar\u0131larak yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7\u0131r\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan Irak uyruklu 7 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7meni g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\n,G\u00fcmr\u00fck ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 g\u00fcmr\u00fck muhafaza ekipleri, g\u00f6\u00e7menleri yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7ak y\u00f6ntemlerle \u00e7\u0131karmak i\u00e7in ilgin\u00e7 y\u00f6ntemler deneyen insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131na f\u0131rsat vermedi. Pendik Ro-Ro Liman\u0131nda bir TIR\u2019\u0131n dorsesinde al\u00fcminyum folyoya sar\u0131larak ka\u00e7\u0131r\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan Irak uyruklu 7 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131.\r\n\r\n,Bakanl\u0131\u011f\u0131n rutin denetimleri s\u0131ras\u0131nda, T\u00fcrkiye\u2019den \u0130talya\u2019ya gitmek \u00fczere Pendik Liman\u0131 Ro-Ro sahas\u0131na gelen ve g\u00fcmr\u00fc\u011fe plastik oto par\u00e7as\u0131 y\u00fckl\u00fc oldu\u011fu bildirilen TIR, \u0130stanbul G\u00fcmr\u00fck Muhafaza Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve \u0130stihbarat M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince \u015f\u00fcphe \u00fczerine x-ray\u2019e sevk edildi. Yap\u0131lan tarama sonucunda x-ray operat\u00f6rlerinin y\u00fckle uygun olmayan \u015f\u00fcpheli yo\u011funluk tespit etmesi \u00fczerine ara\u00e7 detayl\u0131 olarak aranmak \u00fczere arama hangar\u0131na y\u00f6nlendirildi.\r\n\r\n,G\u00fcmr\u00fck muhafaza personelince yap\u0131lan ilk incelemede dorseye uygulanan m\u00fchr\u00fcn sa\u011flam oldu\u011fu ancak g\u00fcvenlik halat\u0131nda kesik oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Bunun \u00fczerine dorse a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda y\u00fck\u00fcn arka taraf\u0131na gizlenmi\u015f vaziyette x-ray taramas\u0131ndan ka\u00e7abilmek amac\u0131yla al\u00fcminyum folyo ile kaplanm\u0131\u015f insanlar oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,G\u00f6\u00e7men ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131nda her y\u00f6ntemi deneyen ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131n bu y\u00f6ntemi de i\u015fe yaramad\u0131 ve ka\u00e7ak yollarla yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kmak isteyen Irak uyruklu 7 erkek \u015fah\u0131s dorseden indirilerek \u0130stanbul g\u00fcmr\u00fck muhafaza ekiplerince g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Olay hakk\u0131nda TIR s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc E.M. ve yakalanan 7 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men hakk\u0131nda \u0130stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 nezdinde ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma devam etmektedir.\r\n\r\n,