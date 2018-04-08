Aman dikkat! Geç kalanın cebi yanacak

Son ana b\u0131rakmay\u0131n! Ge\u00e7 kalan\u0131n cebi yanacak\r\n,.,Elinizi \u00e7abuk tutun. Rezervasyonunu son dakikaya b\u0131rakan yerli turistin cebi yanacak. Fiyatlar %100 art\u0131\u015f g\u00f6sterecek.\r\n,Erken rezervasyon d\u00f6neminde ola\u011fan\u00fcst\u00fc bir ba\u015far\u0131 elde ettiklerini anlatan Jolly Tur Yurti\u00e7i Turizm M\u00fcd\u00fcr\u00fc Tar\u0131k \u00d6zt\u00fcrk, \u201cYurti\u00e7i erken rezervasyon istatistiklerimiz ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fczde 100\u2019l\u00fck art\u0131\u015f\u0131 ortaya koyuyor. T\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de anla\u015fmal\u0131 oldu\u011fumuz y\u00fczlerce otel ile geni\u015f bir a\u011fa sahip olmam\u0131z sayesinde fiyat art\u0131\u015flar\u0131ndan minimum etkilenecek \u00f6zel paketler olu\u015fturduk\u201d diye konu\u015ftu.,30 Nisan\u2019a kadar s\u00fcrecek olan erken rezervasyon d\u00f6nemindeki f\u0131rsatlara dikkat \u00e7eken \u00d6zt\u00fcrk \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cYurtd\u0131\u015f\u0131ndan gelen misafirlerin \u00f6zellikle bu sene Ege ve Akdeniz\u2019e ra\u011fbet g\u00f6stermesiyle; erken rezervasyon kampanyas\u0131ndan yararlananlar\u0131n yo\u011fun talepleri ile otellerdeki doluluk oranlar\u0131 olduk\u00e7a y\u00fcksek seyrediyor.\u201d\r\n,An\u0131 Tur Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Veli \u00c7ilsal ise, Yurt d\u0131\u015f\u0131 kaynakl\u0131 s\u0131k\u0131\u015fan bir sezon ya\u015fan\u0131laca\u011f\u0131na i\u015faret ederek, \u201cBu durum y\u00fcksek sezon dedi\u011fimiz okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na yakla\u015f\u0131k d\u00f6nemde fiyatlara yans\u0131yacak. Yer bulma sorunun yan\u0131 s\u0131ra bir ba\u015fka sorun y\u00fcksek fiyatlarla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelece\u011fiz\u201d dedi. \u00c7i\u011fsal, Avrupa pazar\u0131ndan beklenmeyen \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir geri d\u00f6n\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilgisini de verdi.,\u00c7i\u011fsal ayr\u0131ca, \u201c\u00c7ok fazla gelece\u011fini tahmin etmedi\u011fimiz Almanya, Bel\u00e7ika, Hollanda gibi pazarlar\u0131n tekrar \u00fclkemize geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc ba\u015flad\u0131. Bu pazarlardan biz hi\u00e7 geri d\u00f6n\u00fc\u015f hesap etmezken bu sene alg\u0131 tamamen de\u011fi\u015fti. Rezervasyonlar artt\u0131\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. Sekt\u00f6rde ya\u015fanan s\u0131k\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n bu pazarlardaki geri d\u00f6n\u00fc\u015flerden kaynakland\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken \u00c7ilsal, \u201cYerli turistte erken rezervasyonlar y\u00fczde 40 oran\u0131nda seyrediyor. Y\u0131lsonuna kadar bu oran y\u00fczde 60\u2019\u0131 bulur\u201d yorumunu yapt\u0131.,Akdeniz Turistik Otelciler ve \u0130\u015fletmeciler Birli\u011fi (AKTOB) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Erkan Ya\u011fc\u0131 da, \u201cT\u00fcrkiye\u2019de \u00f6zellikle son 10 y\u0131ld\u0131r erken rezervasyon bilincinin oturmas\u0131 ve vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n da uygun tatil f\u0131rsatlar\u0131ndan yararlanmas\u0131 i\u00e7in sekt\u00f6r olarak birlikte \u00e7al\u0131\u015fmalar yapt\u0131k. \u00c7\u00fcnk\u00fc hep \u2018yabanc\u0131ya ucuz yerliye pahal\u0131\u2019 tart\u0131\u015fmas\u0131 oluyordu\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\nAkdeniz Turistik Otelciler ve \u0130\u015fletmeciler Birli\u011fi (AKTOB) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Erkan Ya\u011fc\u0131 da, \u201cT\u00fcrkiye\u2019de \u00f6zellikle son 10 y\u0131ld\u0131r erken rezervasyon bilincinin oturmas\u0131 ve vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n da uygun tatil f\u0131rsatlar\u0131ndan yararlanmas\u0131 i\u00e7in sekt\u00f6r olarak birlikte \u00e7al\u0131\u015fmalar yapt\u0131k. \u00c7\u00fcnk\u00fc hep \u2018yabanc\u0131ya ucuz yerliye pahal\u0131\u2019 tart\u0131\u015fmas\u0131 oluyordu\u201d diye konu\u015ftu.