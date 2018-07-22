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Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Aman dikkat! Özellikle süt içtikten sonra...

Aman dikkat! Özellikle süt içtikten sonra...
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Süt ve süt ürünleri yaşam boyu hem çocuklar hem de yetişkinler için yeterli ve dengeli beslenmede vazgeçilmemesi gereken en önemli besin grubu. Ancak özellikle süt içtikten sonra, bazı kişilerin alerji veya intolerans sorunu yaşadığını biliyoruz.

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