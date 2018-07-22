Aman dikkat! Özellikle süt içtikten sonra...

S\u00fct ve s\u00fct \u00fcr\u00fcnleri ya\u015fam boyu hem \u00e7ocuklar hem de yeti\u015fkinler i\u00e7in yeterli ve dengeli beslenmede vazge\u00e7ilmemesi gereken en \u00f6nemli besin grubu. Ancak \u00f6zellikle s\u00fct i\u00e7tikten sonra, baz\u0131 ki\u015filerin alerji veya intolerans sorunu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz. ,Eskiden s\u00fct intolerans\u0131na nadir rastlan\u0131rd\u0131. ,Bug\u00fcn \u00fclkemizde her 100 aileden 25'inde \u00e7ocuklar\u0131n s\u00fct\u00fc rahat i\u00e7emedi\u011fi, 22'sinde ise s\u00fct i\u00e7iminden sonra rahats\u0131zl\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 biliniyor. Ya\u015fla birlikte her 100 ki\u015fiden 70'inde laktaz enziminin sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131n azalmas\u0131 hassasiyetin daha s\u0131k g\u00f6r\u00fclmesinde etkili oluyor. ,\u0130skandinav \u00fclkelerinde laktoz intolerans\u0131 g\u00f6r\u00fclme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 2 iken, G\u00fcney Amerika ve Afrika'da y\u00fczde 50, Asya'da neredeyse y\u00fczde 100. Bu oran T\u00fcrkiye i\u00e7in ise y\u00fczde 70-80 olarak belirlenmi\u015f.,Laktoz, s\u00fct \u015fekeri olarak bilinen glikoz ve galaktoz adl\u0131 iki basit karbonhidrat\u0131n birle\u015fmesiyle meydana gelen, s\u00fct, yo\u011furt, peynir, ayran ve kefirde bulunan bir karbonhidrat \u00e7e\u015fidi. Bu yiyeceklerin d\u0131\u015f\u0131nda tereya\u011f\u0131, krema, kaymak ve dondurmada da laktoz bolca var. Yiyeceklerle ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z laktoz, ince ba\u011f\u0131rsa\u011fa gelinceye kadar v\u00fccudumuzda bir sindirim i\u015flemine u\u011framaz. \u0130nce ba\u011f\u0131rsa\u011fa ula\u015fan laktoz molek\u00fcl\u00fcn\u00fcn, ba\u011f\u0131rsak i\u00e7i epitel h\u00fccrelerinin f\u0131r\u00e7ams\u0131 kenarlar\u0131nda bulunan ve buradan sal\u0131nan \u00f6zel bir enzim olan laktaz enzimi sayesinde sindirimi ba\u015flar. ,Laktaz enzimi annenin hamileli\u011finin son d\u00f6neminde bebe\u011fin ba\u011f\u0131rsaklar\u0131nda olu\u015fmaya ba\u015flar ve \u00e7ocukluk d\u00f6neminde en y\u00fcksek seviyeye \u00e7\u0131kar. Ya\u015fam boyu da ba\u011f\u0131rsaklarda sal\u0131n\u0131r. Bebekler do\u011fumdan sonra anne s\u00fct\u00fcnde de var olan laktozu, ba\u011f\u0131rsaklar\u0131nda haz\u0131r bulunan laktaz enzimi ile \u00e7ok rahat bir \u015fekilde par\u00e7alar. Fakat baz\u0131 bebeklerde bu enzim ba\u011f\u0131rsaklarda \u00e7ok az salg\u0131lan\u0131rsa sindirilmeyen laktoz, ince ba\u011f\u0131rsak ve kolondaki baz\u0131 bakteriler taraf\u0131ndan par\u00e7alanmaya ba\u015flar. Bu par\u00e7alanma ile hidrojen, karbondioksit ve metan gazlar\u0131 olu\u015fur. Bu da erken bebeklik d\u00f6neminde \u00e7ocukta gaz, kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131, kramp, \u015fi\u015fkinlik, bulant\u0131, kusma, ishal ve s\u0131v\u0131 kayb\u0131 gibi sorunlara neden olur.,Genelde bu belirtiler bir\u00e7ok gastrointestinal sistem hastal\u0131klar\u0131 ile benzerlik g\u00f6sterdi\u011fi i\u00e7in \u00e7ocuklarda ve ya\u015fla birlikte yeti\u015fkinlerde g\u00f6r\u00fclen laktoz intolerans\u0131 tan\u0131s\u0131 hastalara epeyce ge\u00e7 konulur. Tedavisi de hayat\u0131 boyunca hastalar\u0131n yakas\u0131n\u0131 b\u0131rakmaz. Ya\u015fla birlikte laktaz enzim kapasitesi azalabilir, ba\u011f\u0131rsaklarda olu\u015fan hasarlar bu enzimin salg\u0131lanmas\u0131n\u0131 engelleyebilir. A\u011f\u0131r sistemik ba\u011f\u0131rsak hastalar\u0131nda, \u00f6zellikle de irritabl ba\u011f\u0131rsak sendromunda enzim \u00e7al\u0131\u015fma kapasitesi d\u00fc\u015ferek laktoz intolerans\u0131 geli\u015febilir.,Laktoz intolerans\u0131nda beslenmeden laktozlu yiyecekler \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131nca hastal\u0131k tedavi olurken ana kalsiyum kaynaklar\u0131ndan fakir beslenme ve kaliteli protein kayna\u011f\u0131n\u0131n v\u00fccutta yeterli al\u0131namamas\u0131 \u00e7ocuklarda b\u00fcy\u00fcmede gecikme, b\u00fcy\u00fcyen \u00e7ocukta ve eri\u015fkinde kemik yap\u0131m\u0131nda bozulma sonucu osteoporoza yol a\u00e7abilmektedir. Bu nedenle laktoz intolerans\u0131 olan ki\u015filerin B2, D vitamini, kalsiyum, megnezyum ve fosfordan dengeli bir beslenme deste\u011fi ile ya\u015famlar\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131kl\u0131 devam ettirmeleri m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. Bir\u00e7ok laktoz intolerans\u0131 olan ve belirli bir miktar laktozu tolere edebilen ki\u015filerin s\u00fct d\u0131\u015f\u0131ndaki s\u00fct \u00fcr\u00fcnlerini yemelerinde sak\u0131nca olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmeliyim. \u00d6zellikle peynir, yo\u011furt ve kefir gibi s\u00fct \u00fcr\u00fcnlerinde s\u00fctteki laktozun fermentasyonu sonucunda s\u00fcte g\u00f6re laktoz miktar\u0131 azal\u0131r. Bir\u00e7ok laktoz intolerans\u0131na sahip bireyler sert peynir, s\u00fczme yo\u011furt ve kefiri rahatl\u0131kla az miktarda da olsa t\u00fcketebilir. Laktoz intolerans\u0131na sahip olan ki\u015filer g\u00fcnl\u00fck beslenmelerinde baz\u0131 baklagiller, ye\u015fil yaprakl\u0131 sebzeler ve ya\u011fl\u0131 tohumlar\u0131n da \u00e7ok az miktarda da olsa laktoz i\u00e7ermesinden dolay\u0131 yerken dikkat etmeliler. \u00c7ok az laktoz intolerans\u0131 olan ki\u015filerde \u0131spanak, taze fasul