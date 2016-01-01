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GÜNDEM
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Muğla'da korkutan orman yangını
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Çelik: Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar
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BBP Genel Başkan Destici: Dövizdeki bu suni artış tamamen spekülatif
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Nipah virüsü alarmı: Aşısı yok ölüm engellenemiyor
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FED'den tutanak sinyali: Haziranda faiz artışı bekleniyor
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Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını istedi!
DÜNYA
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ABD'den Çin'e sert tepki: Derhal çek!
SPOR
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Fenerbahçe Doğuş seride öne geçti
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Berat Albayrak: Etkin, ve agresif yatırım süreci başlattık
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Amasya'da çok sayıda asker hastanelik oldu
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Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 81 asker, akşam içtimasının ardından çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.
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