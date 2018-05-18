Amasya'da deprem oldu!

Ba\u015fbakanl\u0131k Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) saat 07:35'te deprem meydana geldi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Amasya'n\u0131n Merzifon il\u00e7esinde meydana gelen deprem hissedildi,Ba\u015fbakanl\u0131k Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 07.35'te merkez \u00fcss\u00fc Merzifon il\u00e7esi olan 4,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde yer sars\u0131nt\u0131s\u0131 kaydedildi. ,Depremin yerin 7 kilometre derinli\u011finde meydana geldi\u011fi belirlendi.