Amazon Türkiye resmen açıldı

D\u00fcnyan\u0131n en zengin ismi Jeff Bezos'un e-ticaret devi Amazon'un T\u00fcrkiye'ye gelece\u011fi bir s\u00fcredir konu\u015fuluyordu. \r\n,Mesajda k\u0131saca \u015fu sat\u0131rlara yer veriliyor:,Yaz aylar\u0131nda ba\u015flamay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrkiye operasyonlar\u0131n\u0131 bir s\u00fcre bekleten Amazon, di\u011fer yandan da \u0130stanbul'dan eleman aray\u0131\u015f\u0131na girmi\u015f ve sat\u0131\u015f ve pazarlama pozisyonlar\u0131 kapsam\u0131nda i\u015f ilanlar\u0131n\u0131 yay\u0131nlam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Bu sabah ise amazon.com.tr'ye girenler siteye eri\u015fim sa\u011flayabildi\u011fi gibi Amazon'un T\u00fcrkiye'ye \u00f6zel mesaj\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyor. \r\n\r\n,"Amazon.com'un kuruldu\u011fu 1995 y\u0131l\u0131ndan bu yana T\u00fcrkiye'deki y\u00fcz binlerce m\u00fc\u015fterimiz, d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndaki Amazon ma\u011fazalar\u0131ndan milyonlarca \u00fcr\u00fcn sipari\u015f etti. \r\n, Amazon.com.tr adresine girenler uzunca bir mesajla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor ve al\u0131\u015fveri\u015f yapabiliyor.\r\n,Bug\u00fcn T\u00fcrkiye'deki m\u00fc\u015fterilerimizin Amazon al\u0131\u015fveri\u015f deneyimlerini zenginle\u015ftirecek olan Amazon.com.tr'nin a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurman\u0131n gururunu ya\u015f\u0131yoruz."\r\n,Piyasa de\u011feri 1 trilyon dolara ula\u015fan Amazon'un bu y\u0131l\u0131n ikinci \u00e7eyre\u011findeki net kar\u0131, \u015firket tarihinde bir \u00e7eyrekte elde edilen en y\u00fcksek rakam olmak \u00fczere 2,5 milyar dolar olmu\u015ftu.\r\n\r\n,.,E-ticaret devi Amazon bug\u00fcnden itibaren resmen T\u00fcrkiye pazar\u0131na girdi.