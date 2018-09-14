Amerika'da felaket kıyıya vurdu!

ABD'de g\u00fcnlerdir korkuyla bekleniyordu, gece saatlerinde ba\u015flad\u0131. ,U\u00e7a\u011f\u0131n radar\u0131nda kas\u0131rga b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcn\u00fcyordu.,Jet, Florence Kas\u0131rgas\u0131'n\u0131n k\u00f6\u015fesine kadar yakla\u015ft\u0131. \r\n,Florence'in etkisiyle deniz y\u00fckseldi, ilk sel bask\u0131nlar\u0131 k\u0131y\u0131larda g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Parklar bu hale geldi.\r\n\r\n,Sokaklar su dolmaya ba\u015flad\u0131.,Kuzey Carolina'daki New Bern kentinde yer alan Union Point Park, kayboldu.\r\n\r\n,Bir Amerikan HC-C130J jeti havaland\u0131, iki bu\u00e7uk saat sonra hedefe ula\u015ft\u0131,Jamie Thompson adl\u0131 kad\u0131n, park\u0131n yan\u0131ndaki su basm\u0131\u015f caddeyi a\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,\u015eimdiden 11 bin evde elektrik kesildi.\r\n\r\n,ABD'nin do\u011fu sahillerine ula\u015fan Florence Kas\u0131rgas\u0131, birinci kategoriye d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclse de halen \u00f6l\u00fcmc\u00fcl.\r\n\r\n,Ulusal Kas\u0131rga Merkezi, kas\u0131rgan\u0131n g\u00f6z\u00fcn\u00fcn Kuzey Carolina'daki Wilmington'a 95 kilometre uzakl\u0131kta oldu\u011funu duyurdu.\r\n\r\n,Florence'in getirdi\u011fi f\u0131rt\u0131nan\u0131n h\u0131z\u0131 150 kilometreyi buluyor.\r\n\r\n,Wilmington'da b\u00fcy\u00fck bir panik var, sokaklarda ko\u015fan insanlar g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Florence'in \u00e7ok say\u0131da ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrebilece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,Federal Acil Durum Kurumu (FEMA) su bask\u0131nlar\u0131n\u0131n denizden uzak b\u00f6lgelerde de felaketlere yol a\u00e7abilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n,Son olarak g\u00fcneydeki Georgia eyaletinde de ola\u011fan\u00fcst\u00fc hal ilan edildi.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce Kuzey ve G\u00fcney Carolina ile Virgina, Maryland ve Washington DC'de ola\u011fan\u00fcst\u00fc hal duyurulmu\u015ftu.\r\n\r\n,Reuters haber ajans\u0131, yakla\u015f\u0131k 10 milyon insan\u0131n tehlike b\u00f6lgesinde oldu\u011funu bildiriyor.\r\n\r\n,Florence'\u0131n, Alabama, Tennessee, Kentucky ve Bat\u0131 Virginia'da \u015fiddetli ya\u011fmur getirmesi, sele neden olmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,Amerikan ordusu, kas\u0131rga b\u00f6lgesindeki \u00fcsleri tahliye etmeyi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, "Haz\u0131rl\u0131klar\u0131 tamamlamak i\u00e7in s\u00fcre neredeyse doldu. Felaket kap\u0131da, yakla\u015f\u0131yor" dedi.\r\n\r\n,F-22 Raptors ve T-38 Talons'lar, Ohio'daki Rickenbacker hava \u00fcss\u00fcne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Son olarak Virginia'daki F-22 Raptors ve T-38 Talons'lar ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,G\u00fcney Carolina'daki F-16'lar, Florida'daki \u00fcslere g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Amerikan ordusu, \u00fclkenin farkl\u0131 b\u00f6lgelerindeki kurtarma ekiplerini Florence'in etkileyece\u011fi eyaletlere sevk ediyor.\r\n\r\n,Kuzey Carolina, G\u00fcney Carolina ve Virginia eyaletlerinde toplam 1,7 milyon ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgeler i\u00e7in tahliye emri verildi.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu eyaletlerden ayr\u0131lamayanlar, s\u0131\u011f\u0131nak ve bar\u0131naklara yerle\u015ftiriliyor.\r\n\r\n,Analiz \u015firketi CoreLogic'e g\u00f6re, Florence'\u0131n verece\u011fi zarar\u0131n maliyeti 170 milyar dolar olabilir ve kas\u0131rgadan 759 bin ev ile i\u015f yeri etkilenebilir.\r\n\r\n,Pasifik Okyanusu'ndaki adalar \u00fclkesi Filipinler ise, S\u00fcper Tayfun Mangkhut'u bekliyor. CNN International, tayfunun Florence'ten \u00e7ok daha tehlikeli oldu\u011funu bildiriyor.\r\n\r\n\r\n,NASA, Pasifik \u00fcst\u00fcnde ilerleyen devasa k\u00fctleyi foto\u011fraflad\u0131.\r\n