Amerika'da Florence alarmı! 30 savaş gemisi kasırgadan kaçtı

Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin do\u011fu sahilleri Florence kas\u0131rgas\u0131 tehdidiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya.\r\n,Ortalama 220 kilometre h\u0131za \u00e7\u0131kan kas\u0131rga tehlike anlam\u0131nda 5. kategoriye yakla\u015ft\u0131. ,Florence kas\u0131rgas\u0131 pazartesi g\u00fcn\u00fc sabah\u0131 2. seviyedeydi.\r\n\r\n,Florence kas\u0131rgas\u0131n\u0131n ABD tarihinin en tehlikeli ve en b\u00fcy\u00fck kas\u0131rgas\u0131 olaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Uzmanlar\u0131n tahminleri tutarsa Florence, 1989'da Kuzey Carolina'y\u0131 vuran Hugo Kas\u0131rgas\u0131'ndan beri b\u00f6lgeden ge\u00e7en en g\u00fc\u00e7l\u00fc kas\u0131rga olacak. ,Hugo kas\u0131rgas\u0131 arkas\u0131nda 7 milyar dolarl\u0131k hasar b\u0131rakm\u0131\u015f, 49 ki\u015finin de \u00f6l\u00fcm\u00fcne yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kas\u0131rgan\u0131n Per\u015fembe ak\u015fam\u0131 ABD sahiline ula\u015fmas\u0131 ve en az bir g\u00fcn boyunca ayn\u0131 b\u00f6lgede kalmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,Kuzey ve G\u00fcney Carolina'da ya\u015fayan 1 milyonu a\u015fk\u0131n insan i\u00e7in tahliye karar\u0131 verildi.\r\n\r\n,Virginia Valisi Ralph Northam da Hampton Roads b\u00f6lgesi i\u00e7in tahliye emri yay\u0131nlad\u0131., B\u00f6lgede d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck donanma \u00fcss\u00fc bulunuyor.\r\n\r\n,Amerikan Donanmas\u0131 30 sava\u015f gemisini b\u00f6lgeden \u00e7\u0131kart\u0131yor.\r\n\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump \u201cKuzey, G\u00fcney Carolina ve b\u00fct\u00fcn do\u011fu k\u0131y\u0131lar\u0131n\u0131n inan\u0131lmaz vatanda\u015flar\u0131, f\u0131rt\u0131na \u00e7ok k\u00f6t\u00fc g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor\u201d dedi.\r\n\r\n,Trump, Florence\u2019\u0131n son y\u0131llarda do\u011f\u0131 k\u0131y\u0131lar\u0131n\u0131 vuran en k\u00f6t\u00fc f\u0131rt\u0131nalardan biri olaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti ve halka haz\u0131rl\u0131kl\u0131 ve g\u00fcvende olma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,G\u00fcney Carolina'da halk kas\u0131rgaya haz\u0131rlanmak amac\u0131yla market raflar\u0131n\u0131 bo\u015faltt\u0131. ,Kas\u0131rgan\u0131n etkili olaca\u011f\u0131 sahil hatt\u0131nda ya\u015fayan milyonlarca insan \u00e7uvallara kum doldurarak a\u011f\u0131rl\u0131k haz\u0131rl\u0131yor. ,Cam ve kap\u0131lara ise tahtalar \u00e7ivileniyor. \r\n\r\n,.,Amerika'da Florence alarm\u0131! ABD 30 sava\u015f gemisini kas\u0131rgadan ka\u00e7\u0131rd\u0131.