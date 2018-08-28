Amerikalı fonun dikkat çeken Türk tahvilleri kararı

ABD merkezli Neuberger Berman T\u00fcrk bankalar\u0131n d\u00f6viz cinsinden tahvillerini elinde tutma karar\u0131 ald\u0131.,Neuberger Berman, T\u00fcrk bankalar\u0131n d\u00f6viz cinsi tahvillerindeki yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 koruma karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n,Kurumun K\u0131demli Portf\u00f6y Y\u00f6neticisi Vivek Bommi\u2019ye g\u00f6re yat\u0131r\u0131mc\u0131lar aras\u0131nda endi\u015feye ve lirada de\u011fer kayb\u0131na sebep olan \u00e7alkant\u0131 s\u00fcresince \u015firket, T\u00fcrk \u00f6zel sekt\u00f6r tahvillerindeki pozisyonunu azaltmad\u0131.\r\n\r\n,Bommi, T\u00fcrk \u00f6zel sekt\u00f6r tahvillerinin d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda 304 milyar dolarl\u0131k varl\u0131k y\u00f6neten \u015firketin portf\u00f6y\u00fcn\u00fcn k\u00fc\u00e7\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc olu\u015fturdu\u011funu da belirtti.\r\n\r\n,"T\u00fcrkiye\u2019ye y\u00f6nelik \u00e7ok fazla man\u015fet g\u00f6r\u00fcyorsunuz ama yat\u0131r\u0131m yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz b\u00fcy\u00fck kurumlar ve bankalar iyi durumda" diyen Bommi, daha fazla yat\u0131r\u0131m i\u00e7in imk\u00e2n olu\u015fabilece\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Neuberger\u2019in NB Global Corporate Income Trust isimli fonu dolar, euro veya sterlin bazl\u0131, BBB veya alt\u0131 nota sahip, 350\u2019ye kadar \u00f6zel sekt\u00f6r tahviline yat\u0131r\u0131m yapabiliyor. ,Fonun belgelerine g\u00f6re portf\u00f6y\u00fcn y\u00fczde 20\u2019si ile uluslararas\u0131 alanda faaliyet g\u00f6steren geli\u015fen \u00fclke \u015firketlerine yat\u0131r\u0131m yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Bommi\u2019nin verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re Neuberger\u2019in di\u011fer y\u00fcksek getirili tahvil fonlar\u0131 T\u00fcrkiye\u2019de QNB Finansbank, \u0130srail\u2019de Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Brezilya\u2019da JBS SA, Meksika\u2019da Cemex SAB, \u00c7in\u2019de Wynn Macau Ltd. ve Country Garden Holdings Co.\u2019ya yat\u0131r\u0131m yapm\u0131\u015f durumda.