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Isparta kent merkezi ve ilçelerinde kar ve tipi etkili oldu
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Amerikalı, İngiliz, Alman militanlar Türk Ordusu'na karşı savaşacak
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Terör örgütü YPG'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG); Alman, ABD'li ve İngiliz mensuplarının Türk ordusuna karşı savaşmak için Afrin'e gittiğini duyurdu.
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