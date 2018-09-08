Amerikalı uzmanlar açıkladı: ABD'yi zor günler bekliyor

ABD kan kaybediyor, zor g\u00fcnler kap\u0131da!\r\n,Pompeo ve Dunford'un ziyaretini AA muhabirine de\u011ferlendiren uzmanlar, ABD'nin Pakistan ile ili\u015fkilerini g\u00f6zden ge\u00e7irmesinin ve Hindistan ile ortakl\u0131klar yap\u0131lmas\u0131n\u0131n bir tercih de\u011fil, zorunluluk oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n,G\u00fcvenlik uzman\u0131 Abdul Halik Ali de ABD'nin Pakistan ve Hindistan ile ilgili ge\u00e7mi\u015fteki duru\u015fundan geri ad\u0131m atmak zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,ABD'nin Pakistan ile ili\u015fkilerinde samimi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildiren g\u00fcvenlik uzman\u0131 ve emekli asker Mahmud \u015eah, bozuk olan ili\u015fkilerin avantaja \u00e7evrilmesi gerekti\u011fini belirtti.\r\n\r\n\u015eah, "Pakistan, Trump'\u0131n m\u00fcttefiklerine y\u00f6nelik d\u00fc\u015fmanca politikalar\u0131n\u0131 avantaja \u00e7evirmeli. Halihaz\u0131rda Pakistan yaln\u0131z de\u011fil. Trump, T\u00fcrkiye, Rusya, \u00c7in, \u0130ran, Kanada ve di\u011fer bir\u00e7ok \u00fclkeyle sorun \u00e7\u0131kard\u0131. Art\u0131k Pakistan,Trump'a art\u0131k yaln\u0131z olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemeli." dedi.\r\n\r\nABD'nin Asya'da izole olmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u015eah, "Pakistan, Rusya ile savunma alan\u0131nda bir\u00e7ok anla\u015fma imzalad\u0131, \u00c7in ile iyi ili\u015fkiler i\u00e7inde. Bu durumda, \u00f6zellikle de savunma alan\u0131nda Pakistan'\u0131n ABD'ye ihtiyac\u0131 yok." diye konu\u015ftu.,\u015eah, ABD'nin b\u00f6lgede izole olmas\u0131n\u0131n Afganistan'da dezavantajlar\u0131 olaca\u011f\u0131na i\u015faret etti.\r\n\r\nHintli uzmanlar da ABD'nin ili\u015fkileri d\u00fczeltmeye ihtiyac\u0131 oldu\u011funu belirten a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131.\r\n\r\nG\u00fcvenlik uzman\u0131 ve emekli general Deepankar Banerji, ABD'nin, Hindistan'\u0131n \u0130ran ve Rusya ile ili\u015fkilerini de g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurarak ili\u015fkilerini d\u00fczeltmesi gerekti\u011fini vurgulayarak, "Washington'\u0131n yapt\u0131r\u0131m uygulad\u0131\u011f\u0131 \u00fclkelerle Hindistan'\u0131n ili\u015fki i\u00e7inde olmas\u0131 ABD'yi mutlu etmiyor ancak burada \u015funu sormak laz\u0131m: B\u00f6lgede Tahran ve Moskova'dan ba\u015fka alternatif var m\u0131?" ifadesini kulland\u0131.,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo ve Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Joseph Dunford'un Pakistan ve Hindistan ziyaretini de\u011ferlendiren uzmanlar, b\u00f6lgedeki etkisini kaybetmek istemeyen ABD'nin uzla\u015fmac\u0131 bir dil kullanmas\u0131na ra\u011fmen zor g\u00fcnler ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,Van Dyk, Hindistan'\u0131n \u0130ran'dan petrol ve do\u011falgaz almas\u0131n\u0131n ABD'yi rahats\u0131z etti\u011fini ancak Pakistan, Hindistan ve \u00c7in'in, sanayilerini geli\u015ftirmek i\u00e7in \u0130ran ve Rusya ile al\u0131\u015fveri\u015f yapmak zorunda olduklar\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n,Hindistan'\u0131n \u0130ran'dan petrol, Rusya'dan S-400 almas\u0131n\u0131n, Pakistan ve \u00c7in aras\u0131ndaki ekonomik koridor projesi gibi giri\u015fimlerin ABD taraf\u0131ndan ho\u015fnutsuzlukla kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Ali, "ABD, Asya'da \u00e7ok y\u00f6nl\u00fc k\u0131r\u0131lgan bir yap\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya. T\u00fcm bunlara ra\u011fmen \u00c7in'i kontrol etmek i\u00e7in Hindistan'a, Afganistan'da da Pakistan'a ihtiyac\u0131 var." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Amerikal\u0131 gazeteci Jare Van Dyk, ABD'nin Pakistan'\u0131n \u00c7in'in g\u00fcd\u00fcm\u00fcne girmesinden korktu\u011funu belirterek "ABD, buna kar\u015f\u0131l\u0131k Hindistan ile yak\u0131nla\u015farak memnuniyetsizli\u011fini g\u00f6stermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor ancak Afganistan'dan \u00e7\u0131kmak istedikleri i\u00e7in Pakistan'a ihtiya\u00e7lar\u0131 var. ABD, kendini bu konuda Pakistan'a yak\u0131n hissediyor \u00e7\u00fcnk\u00fc iki \u00fclke So\u011fuk Sava\u015f d\u00f6neminde Sovyetler'e kar\u015f\u0131 i\u015f birli\u011fi i\u00e7indeydi." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n