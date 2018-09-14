Amerikalılar marketlerden sadece bu ürünü almadı

ABD'nin tetikte bekledi\u011fi, cumartesi g\u00fcn\u00fc karaya ula\u015faca\u011f\u0131 tahmin edilen Florence kas\u0131rgas\u0131n\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 \u015fiddetli ya\u011fmur ve r\u00fczgarlar k\u0131y\u0131 kesimlerde hissedilmeye ba\u015fland\u0131. ,Hen\u00fcz f\u0131rt\u0131nan\u0131n kendisi ana karay\u0131 vurmazken, yakla\u015fan r\u00fczgarlar halk\u0131 panikletmeye devam ediyor. ,Her ne kadar temel g\u0131da ve ihtiya\u00e7 malzemelerine ula\u015f\u0131m g\u00fc\u00e7 hale geldiyse de baz\u0131 marketlerden vegan b\u00f6l\u00fcmlerindeki yiyeceklerin halen durdu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Ulusal Kas\u0131rga Merkezinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Kuzey ve G\u00fcney Carolina eyaletlerinin k\u0131y\u0131 kesimlerinde kas\u0131rgan\u0131n neden oldu\u011fu \u015fiddetli r\u00fczgar ve ya\u011fmurlar\u0131n hayati tehlike arz etti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,B\u00f6lge sakinleri \u015fiddetli f\u0131rt\u0131naya kar\u015f\u0131 haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalanmamak i\u00e7in t\u00fcm haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Evlerinin kap\u0131 ve pencerelerini tahtalarla kaplayan yerel halk, f\u0131rt\u0131nadan zarar g\u00f6rmemek i\u00e7in \u00f6nlemlerini almaya devam ediyor.\r\n\r\n,R\u00fczgar\u0131n h\u0131z\u0131n\u0131n saatte 128 kilometreye ula\u015fabilece\u011fi, Florence nedeniyle okyanusta olu\u015fan dalgalar\u0131n boyunun da 4 metreye \u00e7\u0131kabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunuldu,Uzmanlar, kas\u0131rgan\u0131n h\u0131z\u0131n\u0131n kategori 2'ye d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen b\u00f6lgedeki etkisinin hala b\u00fcy\u00fck olabilece\u011fini tahmin ediyor. D\u00fckkanlar\u0131n ve benzin istasyonlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011funun kapal\u0131 oldu\u011fu New Bern'de halen a\u00e7\u0131k bulunan istasyon ve marketlerin \u00f6n\u00fcnde uzun kuyruklar olu\u015ftu.\r\n\r\n,B\u00f6lgede bulunanlar olas\u0131 bir felaket durumuna kar\u015f\u0131 haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalanmamak i\u00e7in yiyecek ve i\u00e7ecek stokluyor. Marketlerin raflar\u0131n\u0131 talan eden halk, reyonlardaki t\u00fcm \u00fcr\u00fcnleri bo\u015faltt\u0131.Her ne kadar temel g\u0131da ve ihtiya\u00e7 malzemelerine ula\u015f\u0131m g\u00fc\u00e7 hale geldiyse de baz\u0131 marketlerden vegan b\u00f6l\u00fcmlerindeki yiyeceklerin halen durdu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Bu durum ile alay eden sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar "K\u0131yamet bile kopsa vegan olmam" yorumlar\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,R\u00fczgar\u0131n h\u0131z\u0131n\u0131n saatte 128 kilometreye ula\u015fabilece\u011fi, Florence nedeniyle okyanusta olu\u015fan dalgalar\u0131n boyunun da 4 metreye \u00e7\u0131kabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunuldu. ,\u015eehrin bir k\u0131sm\u0131 okyanustan gelen \u015fiddetli dalgalar nedeniyle sular alt\u0131nda kal\u0131rken, \u015fiddetli r\u00fczgar ve sa\u011fanak da etkisini g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,B\u00f6lgedeki petrol istasyonlar\u0131n\u0131n da \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131 ifade edilirken, enerji \u015firketleri 3 milyon ev ve i\u015fyerinden 1 milyonunun enerjisiz kalaca\u011f\u0131n\u0131 tahmin ediyor. Elektrik hatlar\u0131n\u0131n yeniden onar\u0131lmas\u0131n\u0131n g\u00fcnler s\u00fcrebilece\u011fi belirtiliyor. Do\u011fu k\u0131y\u0131s\u0131 eyaletleri G\u00fcney ve Kuzey Carolin'da hava ko\u015fullar\u0131n\u0131n k\u00f6t\u00fcle\u015fmeye ba\u015flamas\u0131yla birlikte, yakla\u015f\u0131k 100 bin eve elektrik verilemedi\u011fi ifade edildi.,ABD Ulusal Kas\u0131rga Merkezinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, daha \u00f6nce per\u015fembe ak\u015fam\u0131 ya da cuma sabah\u0131 karaya ula\u015faca\u011f\u0131 tahmin edilen kas\u0131rgan\u0131n cumartesi karada etkili olaca\u011f\u0131 belirtildi. A\u00e7\u0131klamada, per\u015fembe ak\u015fam\u0131 ve cuma g\u00fcn\u00fc kas\u0131rgan\u0131n tetikledi\u011fi \u015fiddetli r\u00fczgarlar\u0131n G\u00fcney Carolina'da etkili olaca\u011f\u0131 bildirildi.