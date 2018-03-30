Amerikan güçleri Menbiç'i terk ediyor

Say\u0131lar\u0131 2 bine ula\u015fan ABD askerlerinden bir k\u0131sm\u0131 z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7larla Menbi\u00e7\u2019i terk ederek Deyre\u2019z-Zor\u2019a ge\u00e7ti.\r\n,Afrin\u2019in ter\u00f6r unsurlar\u0131ndan temizlenmesi sonras\u0131 g\u00f6zlerin \u00e7evrildi\u011fi Menbi\u00e7 i\u00e7in kritik s\u00fcrece girildi. T\u00fcrkiye\u2019nin ba\u015fta Menbi\u00e7 olmak \u00fczere Suriye\u2019de ABD ile ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 anla\u015fmazl\u0131klar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclece\u011fi yar\u0131n ba\u015flayacak Washington\u2019daki g\u00f6r\u00fc\u015fmeler \u00f6ncesi T\u00fcrkiye\u2019nin k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izgi ilan etti\u011fi F\u0131rat\u2019\u0131n bat\u0131s\u0131nda hareketlilik s\u00fcr\u00fcyor. \r\n,\u00d6RG\u00dcTTE PAN\u0130K: Bu hamle Afrin\u2019de oldu\u011fu gibi Menbi\u00e7\u2019te de ABD\u2019nin ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fc yaln\u0131z b\u0131rakaca\u011f\u0131 yorumlar\u0131na sebep oldu. Panik i\u00e7indeki ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc, Afrin sendromu ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. \u00d6rg\u00fct, militanlar\u0131na T\u00fcrkiye\u2019ye kar\u015f\u0131 direnilecek mesaj\u0131 vermeye ba\u015flad\u0131. Uzun s\u00fcredir yap\u0131lanma i\u00e7erisinde olan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/PYD\u2019nin b\u00f6lgeden \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ABD ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeler s\u00fcrerken F\u0131rat Kalkan\u0131 B\u00f6lgesinde g\u00f6rev yapan \u00d6zg\u00fcr Suriye Ordusu (\u00d6SO) d\u00fcn sabah itibar\u0131yla Menbi\u00e7\u2019e uzanan b\u00fct\u00fcn yollar\u0131n giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n\u0131n kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 duyurdu. Menbi\u00e7\u2019e ba\u011flanan yollar\u0131n \u00fc\u00e7 g\u00fcn boyunca asker\u00ee alan stat\u00fcs\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyuran \u00d6SO, bu s\u00fcre i\u00e7eresinde b\u00f6lgede may\u0131n, silah ve uyu\u015fturucu aramas\u0131 yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,SDG'DEN A\u00c7IKLAMA: Bu arada Suriye Demokratik G\u00fc\u00e7leri (SDG) S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mustafa Bali, \u201cMenbi\u00e7\u2019le ilgili ABD ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ve s\u00f6ylenenler, SDG\u2019yi ilgilendirmiyor. Menbi\u00e7, DEA\u015e\u2019tan al\u0131nd\u0131ktan sonra 15 A\u011fustos 2016 tarihinde, biz YPG olarak g\u00fc\u00e7lerimizi \u00e7ektik. ABD, orada i\u00e7eresinde K\u00fcrt ve Araplar\u0131n kotas\u0131n\u0131n bulundu\u011fu Menbi\u00e7 Askeri Meclisi ad\u0131 alt\u0131nda bir olu\u015fuma gitti. Menbi\u00e7\u2019te ya\u015fanacaklar\u0131n muhatab\u0131 biz de\u011filiz. Menbi\u00e7, ABD ve DEA\u015e\u2019a kar\u015f\u0131 uluslararas\u0131 koalisyonun meselesidir diyoruz\u201d dedi.\r\n,Mill\u00ee G\u00fcvenlik Kurulu (MGK) toplant\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, \u201cMenbi\u00e7\u2019teki ter\u00f6ristlerin bir an \u00f6nce b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fi, aksi takdirde T\u00fcrkiye\u2019nin di\u011fer b\u00f6lgelerde oldu\u011fu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan \u00e7ekinmeyece\u011fi\u201d y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamas\u0131 ile e\u015fzamanl\u0131 olarak ilk ad\u0131m Menbi\u00e7\u2019te bulunan ABD askerlerinden geldi. Say\u0131lar\u0131 2 bine ula\u015fan ABD askerlerinden bir k\u0131sm\u0131n\u0131n z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7larla il\u00e7eyi terk ederek Deyre\u2019z-Zor\u2019a ge\u00e7ti\u011fi kaydedildi.\r\n,SUR\u0130YE'DEN TAMAMEN \u00c7EK\u0130LECEKLER: ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, ABD\u2019nin \u00e7ok yak\u0131n zamanda Suriye\u2019den \u00e7ekilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. B\u00f6lgedeki kuvvetlerini geri \u00e7ekeceklerini s\u00f6yleyen Trump, \u201cSuriye\u2019de olmam\u0131z\u0131n sebebi DEA\u015e ile m\u00fccadeleydi. \u00c7ok yak\u0131n bir zamanda b\u00f6lgeden \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z. B\u0131rakal\u0131m da ba\u015fkalar\u0131 Suriye ile ilgilensin. \u00c7ok \u00e7ok yak\u0131n bir zamanda biz \u00e7\u0131k\u0131yoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.