Amway'in kurucusu Richard DeVos hayatını kaybetti

Amway'in kurucusu, \u00fcnl\u00fc milyarder Richard DeVos 92 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,\r\n \r\nT\u00fcrkiye'de de operasyonu olan Amway, k\u00fcresel \u00e7apta sa\u011fl\u0131k, g\u00fczellik, ev bak\u0131m\u0131 ve ev teknolojileri gibi alanlar m\u00fc\u015fterilerine \u00fcr\u00fcn \u00e7e\u015fitlili\u011fi sa\u011flayan do\u011frudan sat\u0131\u015f \u015firketi olarak hizmet veriyor.,\r\n\r\n5.5 milyar dolar serveti olan Richard DeVos, ayn\u0131 zamanda ABD E\u011fitim Bakan\u0131 Betsy DeVos'un da kay\u0131npederi.,\r\n \r\nAile s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Nick Wasmiller'in, Richard DeVos'un enfeksiyona ba\u011fl\u0131 komplikasyon sonucunda vefat etti\u011fini belirtti.,\r\n \r\nMichigan'da do\u011fan DeVos, 1959 y\u0131l\u0131nda arkada\u015f\u0131 Jay Van Andel ile birlikte Amway \u015firketini kurmu\u015f ve 1993 y\u0131l\u0131na dek de y\u00f6netim kurulu\u015fu ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fctm\u00fc\u015ft\u00fc.,\r\n \r\nDeVos ailesi ayn\u0131 zamanda Orlando Magic'in de sahibi.,\r\n4 Mart 1926'da Michigan'da Ethel Ruth (Dekker) ve Simon Cornelius DeVos \u00e7iftinden do\u011fan Richard DeVos, Calvin \u00dcniversitesi mezunu olup 2. D\u00fcnya Sava\u015f\u0131'nda ABD Hava Kuvvetleri'nde g\u00f6rev yapm\u0131\u015ft\u0131r.,\r\n \r\nCumhuriyet\u00e7ilere olan y\u00fckl\u00fc ba\u011f\u0131\u015flar\u0131yla bilinen Ricard DeVos, Northwood \u00dcniversitesi m\u00fctevelli heyeti ve bir think tank kurulu\u015fu olan Ulusal Siyaset Konseyi \u00fcyesiydi.,\r\n \r\n1983 ve 1992 y\u0131l\u0131nda iki kez bypass ameliyat\u0131 olan Richard Devos'un, Compassionate Capitalism and Hope From My Heart: Ten Lessons For Life is ad\u0131nda bir kitab\u0131 bulunuyordu.