Anaokulunda havuza düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Y\u00fcrek yakan haber Malatya'dan geldi...,Malatya'da anaokulundaki havuza d\u00fc\u015fen 5 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Bostanba\u015f\u0131 Mahallesi'ndeki \u00f6zel bir anaokuluna devam eden Miray K. (5), \u00f6\u011fretmenleri ile konu\u015fan annesinin yan\u0131ndan ayr\u0131larak bodrumdaki havuzun yan\u0131na gitti.\r\n\r\n,Bu s\u0131rada \u00e7ocu\u011funun yan\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden anne G\u00fcler K. ve \u00f6\u011fretmenler okul i\u00e7erisinde k\u00fc\u00e7\u00fck Miray'\u0131 arad\u0131.\r\n\r\nBodrum kata inen anne ve \u00f6\u011fretmenler 90 santimetre derinli\u011findeki havuzun i\u00e7erisindeki \u00e7ocu\u011fu fark etti.,\u00d6\u011fretmenler, \u00e7ocu\u011fu bulundu\u011fu yerden \u00e7\u0131kararak ilk yard\u0131mda bulundu ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k ekiplerince \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131lan k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuk, m\u00fcdahaleye ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.\r\n\r\n,Polisin, annenin ifadesine ba\u015fvurdu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n