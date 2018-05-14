Andy-Ar'dan 24 Haziran anketi

Andy-Ar Ba\u015fkan\u0131 Faruk Acar, son anket sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,T\u00fcrkiye, 24 Haziran'da \u00e7ok \u00f6nemli bir se\u00e7ime gitmeye haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\n,24 Haziran'da sand\u0131k ba\u015f\u0131na gidecek millet, \u00fclkenin gidi\u015fat\u0131n\u0131 belirleyecek.\r\n\r\n,Se\u00e7imlere 40 g\u00fcn kala, ara\u015ft\u0131rma \u015firketleri kamuoyunun nabz\u0131n\u0131 yoklamaya devam ediyor.\r\n\r\n,Yap\u0131lan son se\u00e7imlerde, sonu\u00e7lar\u0131 bilen veya en yak\u0131n oran\u0131 bulan ara\u015ft\u0131rma \u015firketi olan Andy-Ar, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi i\u00e7in se\u00e7menin nabz\u0131n\u0131 tuttu.,Andy-Ar Ba\u015fkan\u0131 Faruk Acar, t\u00fcm anketlerinde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n \u00f6nde oldu\u011funu se\u00e7imlerin ikinci tura kalmayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.