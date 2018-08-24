Angela Merkel açık konuştu: Üye olamazsınız

Angela Merkel a\u00e7\u0131k konu\u015ftu! ,G\u00fcrcistan'\u0131n ba\u015fkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Merkel, sabah saatlerinde G\u00fcrc\u00fc muhalefet partileri yetkilileriyle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. ,Bir \u00f6\u011frencinin G\u00fcrcistan'\u0131n toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne ili\u015fkin sorusunu yan\u0131tlayan Merkel, G\u00fcrcistan topraklar\u0131n\u0131n i\u015fgal alt\u0131nda oldu\u011funu vurgulad\u0131.,Rusya'n\u0131n AB \u00fclkeleri ve NATO ile ili\u015fkilerine de\u011finen Merkel, NATO ve AB'nin Rusya'n\u0131n d\u00fc\u015fman\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek, \u00f6zelikle enerji konular\u0131nda Rusya'yla i\u015f birli\u011finin devam ettirilmesi gerekti\u011fini savundu.,Merkel, "A\u00e7\u0131k olmal\u0131y\u0131z, Abhazya ve G\u00fcney Osetya nedeniyle G\u00fcrcistan'\u0131n h\u0131zl\u0131 NATO \u00fcyeli\u011fini konu\u015famay\u0131z. Almanya'n\u0131n pozisyonu budur ve b\u00f6yle kalacak" ifadelerini kulland\u0131.,Merkel, G\u00fcrcistan'dan tek tarafl\u0131 ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilan eden ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131 Abhazya ve G\u00fcney Osetya'da ya\u015fananlar\u0131 b\u00fcy\u00fck adaletsizlik \u015feklinde nitelendirerek, "Bu bir i\u015fgald\u0131r. ,.,Merkel, Ermenistan'a gitmek \u00fczere Tiflis'ten ayr\u0131ld\u0131.,Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel, o \u00fclkenin k\u0131sa s\u00fcrede NATO \u00fcyeli\u011finin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi., Benim cevab\u0131m \u015fudur ki \u00fclke topraklar\u0131n\u0131n y\u00fczde 20'si i\u015fgal edildi ve bu b\u00fcy\u00fck ve a\u00e7\u0131k bir adaletsizliktir" dedi.,Merkel, \u00fcniversite program\u0131n\u0131n ard\u0131ndan G\u00fcrcistan'dan tek tarafl\u0131 ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilan eden G\u00fcney Osetya'n\u0131n i\u015fgal hatt\u0131nda incelemelerde bulundu.,Merkel daha sonra Tiflis \u0130vane Javakhi\u015fvili Devlet \u00dcniversitesinde \u00f6\u011frencilerle bir araya gelerek sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131., Daha sonra Merkel ve G\u00fcrcistan Ba\u015fbakan\u0131 Mamuka Bakhtadze, 1-15 A\u011fustos tarihlerinde G\u00fcrcistan'da d\u00fczenlenen \u00c7ok Uluslu Tatbikat Noble Partner 2018 i\u00e7in \u00fclkede bulunan Alman askerleri ile bir araya geldi.,G\u00fcrcistan'\u0131n NATO ile entegrasyonu konusundaki soruya Merkel, G\u00fcrcistan'\u0131n Avrupa Birli\u011fi (AB) ile NATO'ya yava\u015f yava\u015f yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc sorunlar\u0131ndan dolay\u0131 NATO'ya h\u0131zl\u0131 \u00fcye olmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131 yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.