Ankara’da 17 araç birbirine girdi! Trafik kilit...

Olay, saat 15.00 s\u0131ralar\u0131nda Ankara\u2019n\u0131n G\u00f6lba\u015f\u0131 il\u00e7esinde meydana geldi., Edinilen bilgiye g\u00f6re, G\u00f6lba\u015f\u0131 il\u00e7esinden Ankara istikametine Ankara-Konya Otoyolu \u00fczerinde seyreden 42 YV 409 plakal\u0131 TIR s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, hen\u00fcz belirlenemeyen bir sebepten dolay\u0131 TIR'\u0131 yol kenar\u0131na \u00e7ekmek istedi. ,TIR g\u00fcvenlik \u015feridine do\u011fru yakla\u015f\u0131nca yak\u0131t deposu bariyerlere \u00e7arpt\u0131. ,\u00c7arpman\u0131n etkisiyle yak\u0131t deposu delinerek i\u00e7erisinde bulunan yak\u0131t otoyola d\u00f6k\u00fcld\u00fc. ,Kayganla\u015fan otoyolda 17 ara\u00e7 birbirine girdi.\r\n\r\n ,Vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis, sa\u011fl\u0131k ve itfaiye ekibi sevk edildi.,Polis ekipleri yol \u00fczerinde g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alarak yolu bir s\u00fcreli\u011fine trafi\u011fe kapatt\u0131. ,Sa\u011fl\u0131k ekipleri ise olas\u0131 bir yaralanmaya kar\u015f\u0131l\u0131k olay yerinde haz\u0131r bekledi. ,Daha sonra itfaiye ekipleri yol \u00fczerinde d\u00f6k\u00fclen akaryak\u0131t\u0131 temizleme i\u015flemlerine ba\u015flad\u0131., Uzun u\u011fra\u015flar sonucu temizlenen yol ara\u00e7 trafi\u011fine a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n, Zincirleme kazada \u015fans eseri \u00f6len ya da yaralanan olmazken, kilometrelerce uzayan trafik s\u0131k\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 meydana geldi. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.\r\n