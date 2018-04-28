Ankara'da apartman dairesinde patlama

Ankara'da bir evde buzdolab\u0131 bomba gibi patlad\u0131!,Olay, gece yar\u0131s\u0131 Mamak il\u00e7esinde meydana geldi. Edinilen bilgilere g\u00f6re, Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi \u00fczerinde bulunan 4 katl\u0131 apartman\u0131n 2\u2019inci kat\u0131nda Emre ve Elmas Ceylan \u00e7iftinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 dairedeki buzdolab\u0131nda patlama meydana geldi. Bomba gibi patlayan dolaptan daha sonra alevler \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. Mutfaktaki di\u011fer malzemelerin de tutu\u015fmas\u0131yla birlikte daire alevlere teslim oldu.,Patlama sesiyle sars\u0131lan kar\u0131 koca, 9 ayl\u0131k bebeklerini de al\u0131p, can havliyle d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131karak itfaiyeye ihbarda bulundu. Bidonlarla daireye su ta\u015f\u0131yan baba, itfaiye ekipleri gelene dek yang\u0131n\u0131 kendi imkanlar\u0131yla s\u00f6nd\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Y\u00fckselen dumanlar\u0131n t\u00fcm apartman\u0131 sarmas\u0131 nedeniyle di\u011fer daireler de tahliye edildi. ,Bir s\u00fcre sonra adrese itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. H\u0131zla alevlere m\u00fcdahale eden itfaiye ekipleri, yang\u0131n\u0131 k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde kontrol alt\u0131na ald\u0131.\r\nFaciadan k\u0131l pay\u0131 kurtulan aile bireylerine, sa\u011fl\u0131k ekiplerince ilk yard\u0131m m\u00fcdahalesinde bulunuldu. Anne Elmas Ceylan ve bebe\u011fi ayakta tedavi g\u00f6r\u00fcrken, dumandan etkilendi\u011fi anla\u015f\u0131lan Emre Ceylan, ambulansla D\u0131\u015fkap\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m Beyaz\u0131t E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\u0130tfaiyenin yakla\u015f\u0131k 1 bu\u00e7uk saatlik \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sonucu yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, daire kullan\u0131lamaz hale geldi. Olay hakk\u0131nda inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.