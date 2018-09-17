Ankara'da Başsavcı düğmeye bastı

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc\u2019n\u00fcn T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri\u2019ndeki yap\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik operasyon ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n,Aralar\u0131nda Yarbay ve Biba\u015f\u0131lar\u0131n da bulundu\u011fu \u015f\u00fcpheliler ve mahrem imamlar\u0131 toplam 22 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi.,Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'nca Deniz Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve Sahil G\u00fcvenlik Komutanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesindeki asker \u015fah\u0131slardan \u00f6nceki tarihlerde yap\u0131lan operasyonlarda etkin pi\u015fmanl\u0131k h\u00fck\u00fcmlerinden yararlananlar\u0131n \u0130fade ve te\u015fhisler ile FET\u00d6 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc ile irtibatlar\u0131 tespit edilen askerler ve onlarla irtibatl\u0131 FET\u00d6 imamlar\u0131na y\u00f6nelik operasyon ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,1 Yarbay, 2 Binba\u015f\u0131, 3 Y\u00fczba\u015f\u0131, 4 Astsubay olmak \u00fczere 10 Asker \u015f\u00fcpheli ile 12 mahrem imam olmak \u00fczere toplam 22 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi.,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcpheli askerlerden 6 s\u0131 aktif g\u00f6revde olup di\u011ferleri hakk\u0131nda soru\u015fturma nedeniyle idari i\u015flem uyguland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n,G\u00f6zalt\u0131 i\u015flemleri Ankara Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131kla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nce Ankara ve 12 ilde devam ediyor.\r\n,.