Ankara'da dikkat çeken uyarı: Çok sayıda askerî uçak ve helikopter havalanacak

Ba\u015fkent Ankara i\u00e7in dikkat \u00e7eken bir uyar\u0131da bulunuldu.,\u00c7ok say\u0131da asker\u00ee u\u00e7ak ve helikopterin belli aral\u0131klarla havalanaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Ankara'dan kalkan u\u00e7aklar Isparta'ya do\u011fru hareket edecek.,Ba\u015fkent Ankara'da Kara Havac\u0131l\u0131k Okul Komutanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ta\u015f\u0131nmas\u0131 sebebiyle 45 helikopter ve u\u00e7ak aral\u0131klarla Isparta\u2019ya gidecek.,Kara Havac\u0131l\u0131k Okul Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n Ankara\u2019dan Isparta\u2019ya ta\u015f\u0131nmas\u0131na ili\u015fkin al\u0131nan karar kapsam\u0131nda hava ara\u00e7lar\u0131n\u0131n intikali sabah saatlerinden itibaren ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\r\n\r\n,Ankara\u2019dan 15 adet T-128 e\u011fitim u\u00e7a\u011f\u0131, 15 adet AB-216 ve 15 adet de UH-1 helikopteri olmak \u00fczere toplam 45 hava arac\u0131n\u0131n Isparta'ya havadan intikali yap\u0131lacak.\r\n\r\n,Yenimahalle il\u00e7esinde bulunan Kara Havac\u0131l\u0131k Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan u\u00e7ak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat ba\u015f\u0131nda 6 u\u00e7ak\/helikopter olacak \u015fekilde havalanacak.\r\n\r\n,Yetkililer, s\u00f6z konusu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ak\u015fama kadar tamamlanmas\u0131n\u0131n hedeflendi\u011fini ve planl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmadan dolay\u0131 vatanda\u015flar\u0131n pani\u011fe kap\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.,.