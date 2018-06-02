Ankara'da faciadan dönüldü! İşte yaşananlar...

S\u0131cak saatler ya\u015fand\u0131, yaral\u0131lar var...\r\n,A\u00e7\u0131k unutulan kamyon kasas\u0131 \u00fcst ge\u00e7ide \u00e7arpt\u0131.\r\n,O esnada \u00fcst ge\u00e7idi kullanan yayalar yaraland\u0131...\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, G\u00f6lba\u015f\u0131'nda yol in\u015faat\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan bir kamyon kasas\u0131, \u00fcst ge\u00e7ide \u00e7arpt\u0131.\r\n,T\u00fcyler \u00fcrperten kareler Ankara'dan geldi.\r\n,Bu manzaran\u0131n sebebi ise \u015foke etti...\r\n,Kazada ilk belirlemelere g\u00f6re \u00fcst ge\u00e7itte bulunan 6 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n,Olay yerine \u00e7ok say\u0131da ambulans sevk edildi.\r\n,.