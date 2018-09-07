Ankara'da feci cinayet: Önce kız arkadaşını öldürdü sonra kafasına sıktı

Olay, Ankara\u2019n\u0131n \u00c7ankaya il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Korkut Reis Mahallesi\u2019nde saat 16.30 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Nusret U. (68), kz\u0131 arkada\u015f\u0131 Jale \u00c7. ile birlikte Han\u0131meli Sokak\u2019ta bulunan bir kafeye geldi. ,\u0130kili kafade bir s\u00fcre sohbet ettikten sonra tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. \r\n,Nusret U., alevlenen tart\u0131\u015fma sonucu belindeki silah\u0131 \u00e7\u0131kararak, sevgilisi Jale \u00c7.\u2019ye 3 el ate\u015f etti. Kafedeki m\u00fc\u015fteriler korkuyla d\u0131\u015far\u0131 ka\u00e7arken, Nusret U., daha sonra silah\u0131 kendisine y\u00f6neltti. ,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine intikal eden sa\u011fl\u0131k ekipleri, kendi kafas\u0131na s\u0131kan Nusret U.'nun \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirlerken, yerde hareketsiz yatan Jale \u00c7.'ye kalp masaj\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131. Jale \u00c7., sa\u011fl\u0131k ekiplerinin t\u00fcm \u00e7abalar\u0131na ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. ,Nusret U., silah\u0131 ate\u015fleyerek intihar ederken, kafe sahibi durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. \r\n,Polis ekipleri de etrafta \u00e7evre g\u00fcvenli\u011fi alarak durumu, Olay Yeri \u0130nceleme Birimi\u2019ne bildirdi.\r\n,\u0130nceleme ekipleri, olayda kullan\u0131lan silahla birlikte t\u00fcm delilleri titizlikle toplayarak durumu savc\u0131ya bildirdi. \r\n,Sevgili olan Nusret U. ve Jale \u00c7.'nin cenazeleri, savc\u0131n\u0131n incelemelerinin ard\u0131ndan Adli T\u0131p Kurumu\u2019na kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Polis, olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131. ,Ba\u015fkent\u2019te bir ki\u015fi, k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131 3 el ate\u015f ederek \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra kafas\u0131na s\u0131karak intihar etti.\r\n