Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Ankara\u2019n\u0131n Kazan il\u00e7esinde meydana gelen trafik kazas\u0131nda anne ve k\u0131z\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybederken, arac\u0131n arka koltu\u011funda oturan 2 \u00e7ocuk ise a\u011f\u0131r yaraland\u0131.\r\n,Kaza, Ankara\u2019n\u0131n Kazan il\u00e7esinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, 34 TF 0504 plakal\u0131 otomobille \u0130stanbul'dan Ankara'ya gelen Selda isimli kad\u0131n, Kazan il\u00e7esi Ovarlar Kav\u015fa\u011f\u0131\u2019ndaki \u0131\u015f\u0131klarda duran 06 BLP 88 plakal\u0131 t\u0131ra arkadan \u00e7arpt\u0131. \r\n,T\u0131r\u0131n alt\u0131nda s\u0131k\u0131\u015fan otomobili g\u00f6ren vatanda\u015flar hemen yard\u0131ma ko\u015ftu. Otomobilde kanlar i\u00e7inde kalan Selda (43), Hatice (62), Derin (8) ve Deniz\u2019i g\u00f6ren vatanda\u015flar hemen sa\u011fl\u0131k ekiplerini arad\u0131. \r\n,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine intikal eden sa\u011fl\u0131k ekipleri, \u00f6n koltukta oturan s\u00fcr\u00fcc\u00fc Selda ve yan\u0131nda oturan annesi Hatice\u2019nin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini tespit etti. Arka koltukta oturan ve a\u011f\u0131r yaralanan s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn 2 \u00e7ocu\u011fu ise en yak\u0131n hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Polis ekipleri yolu trafi\u011fe kapatarak olay yerinde \u00f6nlem al\u0131rken, cenazeler ara\u00e7tan \u00e7\u0131kar\u0131lamay\u0131nca itfaiyeden yard\u0131m istendi. \r\n,Olay yerine intikal eden itfaiye erleri, arac\u0131n \u00f6n taraf\u0131nda s\u0131k\u0131\u015fan 2 ki\u015finin cenazelerini \u00e7\u0131kard\u0131. Anne k\u0131z\u0131n cenazeleri cenaze arac\u0131na konularak g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Kazada a\u011f\u0131r yaralanan 2 \u00e7ocu\u011fun ise durumunun ciddiyetini korudu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n,Kaza nedeniyle kontroll\u00fc verilen trafik, arac\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan normale d\u00f6nd\u00fc. \r\n,Kazada otomobilin \u00fcst k\u0131sm\u0131n\u0131n koptu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n