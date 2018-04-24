Ankara'da flaş istifa

.,Ankara'dan fla\u015f bir isim istifa etti.,\u00c7al\u0131\u015fma eski Bakan\u0131 ve Vatan Partisi Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ya\u015far Okuyan, partisinden istifa etti\u011fini duyurdu.,CHP\u2019li 15 milletvekilinin \u0130Y\u0130 Parti\u2019ye ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan Vatan Partisi\u2019nin tutumuna i\u015faret eden Okuyan \u201cPartinin bu son geli\u015fmeler kar\u015f\u0131s\u0131ndaki bana g\u00f6re \u00e7ok farkl\u0131 bir yanl\u0131\u015f de\u011ferlendirmesi beni b\u00f6yle bir karar almaya itti\u201d dedi.\r\n\r\nVatan Partisi, 15 CHP'li vekilin \u0130Y\u0130 Parti'ye ge\u00e7mesine tepki g\u00f6stermi\u015fti.,Odatv'de yer alan habere g\u00f6re; Okuyan a\u00e7\u0131klamas\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n\r\n\u201c\u015eunu da s\u00f6yleyeyim; Pazar g\u00fcn\u00fc s\u00f6ylemi\u015ftim, yine s\u00f6yleyeyim. Elimde yetki olsa, 'al karde\u015fim Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na kimi atars\u0131n' denilse d\u0131\u015f politikadaki bu olumsuzluklar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na Do\u011fu Perin\u00e7ek'i atar\u0131m.,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...