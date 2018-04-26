Ankara'da hareketli dakikalar! İstifa etti

Fethi Fahri Kaya, 1970 y\u0131l\u0131nda Eski\u015fehir Seyitgazi\u2019de do\u011fdu. 1996 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul \u00dcniversitesi Edebiyat Fak\u00fcltesi, T\u00fcrk Dili ve Edebiyat\u0131 B\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu. 1996-2012 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n \u00e7e\u015fitli birimlerinde g\u00f6rev alan Fahri Kaya, 2015 y\u0131l\u0131na kadar Eski\u015fehir \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak hizmet etti. 2015-2017 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 \u0130nsan Kaynaklar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde Merkez Atama Daire Ba\u015fkan\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken bir d\u00f6nem genel m\u00fcd\u00fcr vekili olarak da g\u00f6rev yapt\u0131. 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda TRT Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131na atanan Kaya, evli ve 3 \u00e7ocuk babas\u0131. ,Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131nda uzun y\u0131llar y\u00f6neticilik yapan, bir s\u00fcredir de TRT\u2019de genel m\u00fcd\u00fcr yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak g\u00f6revini y\u00fcr\u00fcten Kaya, 24 Haziran 2018 se\u00e7imleri i\u00e7in memleketi Eski\u015fehir\u2019den AK Parti milletvekili aday aday\u0131 oldu. Kaya\u2019n\u0131n se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde ba\u015flayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,T\u00fcrkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fethi Fahri Kaya, AK Parti'den Eski\u015fehir milletvekili aday aday\u0131 olmak i\u00e7in g\u00f6revinden istifa etti. ,Milletvekili aday aday\u0131 olup AK Parti'ye kat\u0131lmak isteyen isim g\u00f6revinden istifa etti.,Ankara'dan bir istifa haberi daha geldi...