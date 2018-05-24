Ankara'da korkutan patlama

Ankara'da bir patlama meydana geldi.,Patlama Elmada\u011f il\u00e7esinde ya\u015fand\u0131.,Ba\u015fkent Ankara'n\u0131n Elmada\u011f il\u00e7esinde Barutsan'\u0131n yak\u0131t \u00fcnitesinde patlama meydana geldi. ,Makine Kimya End\u00fcstrisi Kurumu\u2019na ba\u011fl\u0131 Elmada\u011f Barut Fabrikas\u0131nda meydana gelen i\u015f kazas\u0131nda, 1 i\u015f\u00e7i hayat\u0131n\u0131 kaybettti ,4 i\u015f\u00e7inin de yaraland\u0131\u011f\u0131 olayda, yaral\u0131lar hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Kazan\u0131n sebebi ile ilgili adli ve idari \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131,Olayla ilgili geli\u015fmeler geldi\u011fi an bu sayfada yer alacak...