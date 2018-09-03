Ankara'da sıcak saatler! Polise ateş açıldı

Ankara'n\u0131n \u00c7ankaya il\u00e7esinde Ba\u015f\u00e7avu\u015f Sokak'ta bir \u015fah\u0131s iddiaya g\u00f6re sinir krizi ge\u00e7irdi. ,Evine ate\u015fe veren \u015fah\u0131s, olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekiplerine ate\u015f a\u00e7arken, bir itfaiye eri, \u015fahs\u0131n dip\u00e7ik darbesi ile yaraland\u0131.\r\n\r\n,Olay\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi soka\u011f\u0131n giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 kapat\u0131l\u0131rken, olay yerine \u00f6zel harekat polisleri \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131. ,\u0130\u015fte o anlardan kareler...,.