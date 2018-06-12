Ankara’da silahlı çatışma

Ankara'n\u0131n Ke\u00e7i\u00f6ren il\u00e7esi Etlik Mahallesi\u2019nde isimleri hen\u00fcz belirlenemeyen \u015fah\u0131slar ile Yasin Y., Cihangir Y. ve Zafer Y. aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n,Tart\u0131\u015fman\u0131n kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi \u00fczerine Yasin Y, Cihangir Y. ve Zafer Y. silahla vuruldu.\r\n,\u015e\u00fcpheliler kulland\u0131klar\u0131 silah\u0131 olay yerinde b\u0131rakarak otomobille h\u0131zla ka\u00e7arken, polis ekipleri ka\u00e7an \u015f\u00fcphelileri yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ke\u00e7i\u00f6ren E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131lar\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n ciddi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.