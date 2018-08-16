Ankara'dan Mc Donald's Burger King ve Starbuck kararı

Ankara\u2019da Ke\u00e7i\u00f6ren Belediyesi Amerika men\u015feili firmalar ile ilgili dikkat \u00e7eken bir karar ald\u0131. ,ABD ile ya\u015fanan gerilimin ard\u0131ndan bir hamle de Ankara\u2019da Ke\u00e7i\u00f6ren Belediyesi\u2019nden geldi. ,Belediye Meclisi\u2019nde oy birli\u011fiyle MC Donalds, Burger King, Starbucks gibi ABD men\u015feili firmalara bug\u00fcnden itibaren ruhsat verilmemesi kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. ,Bu kapsamda il\u00e7ede faaliyet g\u00f6stermek isteyen t\u00fcm firmalara bu karar uygulanarak ruhsat verilmeyecek. \r\n\r\n,H\u00fcrriyet'tin haberine g\u00f6re, karar\u0131n di\u011fer belediyelere de \u00f6rnek olmas\u0131 temennisinde bulunan Ke\u00e7i\u00f6ren Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Ak, konuyla ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,\u201c\u00dclkemiz milli bir duru\u015f sergileyerek 15 Temmuz\u2019un devam\u0131 niteli\u011findeki bu ekonomik sava\u015f\u0131 da yenilgiye mahk\u00fbm edecek, sayg\u0131n, ba\u011f\u0131ms\u0131z, g\u00fc\u00e7l\u00fc hukuk devleti kimli\u011fini bu vesileyle de yeniden peki\u015ftirecektir. ,Ayr\u0131ca T\u00fcrk Liras\u0131 \u00fczerinden ba\u015flat\u0131lan ekonomik sald\u0131r\u0131ya kar\u015f\u0131 t\u00fcm il\u00e7e T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 g\u00f6rselli 'milli param\u0131z milli davam\u0131z' yaz\u0131l\u0131 billboardlarla donat\u0131lm\u0131\u015f, vatanda\u015flara d\u00f6vizini bozdurarak T\u00fcrk Liras\u0131na sahip \u00e7\u0131kma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. ,T\u00fcm belediyeleri tehdit ve yapt\u0131r\u0131mlarla kaos ortam\u0131 olu\u015fturmak, \u00fclkemizi hukuki s\u00fcrece m\u00fcdahaleye zorlamak isteyenlere kar\u015f\u0131 devletimizin milli duru\u015funun yan\u0131nda yer alarak somut ad\u0131mlar atmaya davet ediyoruz. ,Ke\u00e7i\u00f6ren Belediyesi de \u00fclkemize kar\u015f\u0131 ba\u015flat\u0131lan bu ekonomik sava\u015fa kay\u0131ts\u0131z kalmam\u0131\u015f, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisi\u2019nce ald\u0131\u011f\u0131 kararla ABD men\u015feili firmalara bug\u00fcnden itibaren ruhsat verilmemesini oy birli\u011fiyle kararla\u015ft\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. \r\n\r\n,Kahve ve restoran zinciri gibi b\u00fcy\u00fck firmalar da ruhsat alamayacak.,Vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve devletimizin kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 da bir kez daha g\u00f6stermi\u015ftir ki milli menfaatlerden asla taviz verilmeyerek, \u00fclke ekonomisinin dinamikleri g\u00fc\u00e7lendirilmeye devam edecektir.\r\n\r\n,Ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu karar\u0131n \u00f6rnek olmas\u0131n\u0131 temenni ederken, \u00fclkemizin asla boyun e\u011fmeyece\u011fini, teslim olmayaca\u011f\u0131n\u0131 ve ekonomik sava\u015f\u0131 kaybetmeyece\u011fini de bir kez daha ilan ediyoruz."