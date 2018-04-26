Ankara için istifa etti

Ankara'y\u0131 hareketlendiren istifa haberini TV'ler son dakika olarak ge\u00e7ti,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n.,.,Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Yusuf Ziya Y\u0131lmaz, milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Y\u0131lmaz, AK Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda istifa karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Ba\u015fkan Y\u0131lmaz, 19 y\u0131ld\u0131r Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini y\u00fcr\u00fct\u00fcyordu. \r\n\r\n