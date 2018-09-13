Ankara Mamak'ta sapık alarmı! Mahalleli yakalayıp polise teslim etti

Olay, d\u00fcn Ankara'n\u0131n Mamak Tuzlu\u00e7ay\u0131r Mahallesi'nde ya\u015fand\u0131. ,Tacizci \u015f\u00fcphelisine tepki g\u00f6steren mahalle sakinleri, polise haber verdi. Mahalleye gelen polis ekipleri, \u015f\u00fcpheliyi g\u00f6zalt\u0131na alarak karakola g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.,K\u0131z \u00e7ocu\u011funun eve gelip durumu ailesine bildirmesi sonucu aile ile apartman sakinleri d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131., \u00c7ok say\u0131da mahalle sakini, tacizde bulundu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen ki\u015fiyi bir s\u00fcre sonra yakalad\u0131.\r\n\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re ak\u015fam saatlerinde bakkala ekmek almaya giden k\u0131z \u00e7ocu\u011funa, bir ki\u015fi tacizde bulunmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n