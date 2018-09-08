Ankara'nın yer altı sığınağı... Kimsenin haberi yok ama...

II. D\u00fcnya Sava\u015f\u0131 d\u00f6neminde Ankara Kalesi\u2019nin alt\u0131nda adeta ikinci bir \u015fehir olu\u015fturuldu.\r\n,H\u00fck\u00fcmet ile T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri'nin emniyet i\u00e7erisinde \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in II. D\u00fcnya Sava\u015f\u0131 y\u0131llar\u0131nda al\u0131nan tedbirler do\u011frultusunda Almanya\u2019dan gelen destekle bin 200 metrekare alana kurulan s\u0131\u011f\u0131nak, 3 bin 600 ki\u015finin k\u0131sa s\u00fcreli, bin 200 ki\u015finin uzun s\u00fcreli her t\u00fcrl\u00fc ihtiyac\u0131 kar\u015f\u0131lanmak \u00fczere in\u015fa edildi.\r\n,Her t\u00fcrl\u00fc sald\u0131r\u0131ya kar\u015f\u0131 1940\u2019l\u0131 y\u0131llarda yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen s\u0131\u011f\u0131nak, \u00e7elik kap\u0131larla korunuyor ve s\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131n \u00fc\u00e7 giri\u015f kap\u0131s\u0131 bulunuyor. Di\u011fer iki kap\u0131n\u0131n zamanla zemine oturmas\u0131ndan dolay\u0131 s\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131n yaln\u0131zca bir kap\u0131s\u0131 kullan\u0131l\u0131yor.\r\n,Zaman\u0131n \u015fartlar\u0131yla her ayr\u0131nt\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Kalealt\u0131 s\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131n\u0131n geni\u015fli\u011fi 3,5-4 metre, y\u00fcksekli\u011fi ise 3 -3,5 metreye sahip.\r\n,S\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131n i\u00e7erisinde 10 salon, 15 oda, 10 koridor, 12 tuvalet, 8 pisuar, 12 lavabo, 2 su motoru, 1 su deposu, 1 yedek elektrojen grubu, 2 havaland\u0131rma sistemi, 1 \u0131s\u0131tma sistemi, ayd\u0131nlatma ve yang\u0131n ihbar sistemi bulunuyor.\r\n,S\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131n tamam\u0131na hizmet veren \u0131s\u0131tma ve havaland\u0131rma sistemi de mevcut. Genel enerjisini \u015fehir \u015febekesinden alan s\u0131\u011f\u0131nakta elektrik kesilmesine kar\u015f\u0131 2 adet jenerat\u00f6r de yer al\u0131yor.\r\n,\u00d6zel havaland\u0131rma tesisat\u0131yla donat\u0131lan s\u0131\u011f\u0131nak, gaz sald\u0131r\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 4 hava filtresiyle korunuyor.\r\n,Elektrik kesilmesine kar\u015f\u0131 iki adet jenerat\u00f6r\u00fcn devreye girece\u011fi s\u0131\u011f\u0131nakta, 2 havaland\u0131rma ve 1 \u0131s\u0131tma sistemi bulunuyor. S\u0131\u011f\u0131na\u011fa ayr\u0131ca bir tonluk su deposu da konuldu.\r\n,Ankara Kalesi\u2019nin alt\u0131nda bulunan s\u0131\u011f\u0131nak, Milli G\u00fcvenlik Kurulu'nun 15 Ocak 1964 tarihinde yap\u0131lan toplant\u0131da al\u0131nan kararla sivil savunma maksad\u0131yla kullan\u0131lmak \u00fczere Ankara Valili\u011fi'ne verilirken karar\u0131n alt\u0131nda d\u00f6nemin Cumhurba\u015fkan\u0131 Cemal G\u00fcrsel, Ba\u015fbakan \u0130smet \u0130n\u00f6n\u00fc, Devlet Bakan\u0131 ve Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Kemal \u015eat\u0131r, Maliye Bakan\u0131 Ferit Melen, \u00c7al\u0131\u015fma Bakan\u0131 B\u00fclent Ecevit\u2019in imzalar\u0131 yer al\u0131yor.\r\n,Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD) taraf\u0131ndan zaman zaman bak\u0131mlar\u0131 yap\u0131lan s\u0131\u011f\u0131nak, gerekli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Ankara\u2019ya m\u00fcze olarak kazand\u0131r\u0131lmay\u0131 bekliyor.\r\n,Di\u011fer iki kap\u0131n\u0131n zamanla zemine oturmas\u0131ndan dolay\u0131 s\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131n yaln\u0131zca bir kap\u0131s\u0131 kullan\u0131l\u0131yor.,Zaman\u0131n \u015fartlar\u0131yla her ayr\u0131nt\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Kalealt\u0131 s\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131n\u0131n geni\u015fli\u011fi 3,5-4 metre, y\u00fcksekli\u011fi ise 3 -3,5 metreye sahip. S\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131n i\u00e7erisinde 10 salon, 15 oda, 10 koridor, 12 tuvalet, 8 pisuar, 12 lavabo, 2 su motoru, 1 su deposu, 1 yedek elektrojen grubu, 2 havaland\u0131rma sistemi, 1 \u0131s\u0131tma sistemi, ayd\u0131nlatma ve yang\u0131n ihbar sistemi bulunuyor. ,\u0130HA,.