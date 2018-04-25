Ankara'yı hareketlendiren istifa...

CHP\u2019li \u00c7ankaya Belediyesi\u2019nin Meclis Ba\u015fkanvekili Dr. Dt. Emre \u00c7ak\u0131r'\u0131n CHP\u2019den milletvekili aday\u0131 olmak i\u00e7in g\u00f6revinden istifa etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Ankara'y\u0131 hareketlendiren bir istifa haberini ajanslar bu sabah ge\u00e7ti...,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,.,G\u00f6zler partilerin g\u00f6sterece\u011fi Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 ve milletvekili adaylar\u0131na \u00e7evrildi.\r\n\r\n,CHP\u2019li \u00c7ankaya Belediyesi\u2019nin Meclis Ba\u015fkanvekili Dr. Dt. Emre \u00c7ak\u0131r, CHP\u2019den milletvekili aday\u0131 olmak i\u00e7in g\u00f6revinden istifa etti.,\u201cBu s\u00fcre\u00e7te aktif olarak 2007 y\u0131l\u0131ndaki se\u00e7imlerde Gazi \u00dcniversitesi \u00d6\u011frenci Konseyi Ba\u015fkan\u0131, 2009 se\u00e7imlerinde CHP Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131, 2011 se\u00e7imlerinde il il gezerek \u2018Sand\u0131k ve Propaganda E\u011fitimleri\u2019 veren Parti \u0130\u00e7i E\u011fitim Uzman\u0131, 2014 Yerel Se\u00e7imlerinde kendim \u00c7ankaya\u2019dan Belediye Meclis \u00dcyesi Aday\u0131, 7 Haziran ve 1 Kas\u0131m 2015 se\u00e7imlerinde Belediye Meclis \u00dcyesi ve 10 Nisan 2017 referandumunda da \u00c7ankaya Belediyesi Meclis Ba\u015fkanvekili olarak elimden geldi\u011fi, dilimin d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnce kesintisiz \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m.\u201d