Ankaragücü 1-2 Galatasaray maçı şifresiz canlı Anlatım (beIN Sport 1 izle)

Dakika 21'de Serdar Aziz skora denge getiren gol\u00fc att\u0131.,Galatasaray, deplasmanda rakibini yenerek lige g\u00fczel bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapman\u0131n pe\u015finde. ,S\u00fcper Lig'in a\u00e7\u0131l\u0131\u015f ma\u00e7\u0131nda Galatasaray, lige yeni \u00e7\u0131kan Ankarag\u00fcc\u00fc'ne konuk oluyor. Futbolseverler sezonun ilk ma\u00e7\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck bir heyecanla bekliyor.,Ankarag\u00fcc\u00fc Galatasaray ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. ,Ankarag\u00fcc\u00fc ise kendi evinde saha ve seyirci avantaj\u0131n\u0131 kullanarak ge\u00e7en sezonun \u015fampiyonunu yenerek bu lige \u00e7\u0131kmay\u0131 haketti\u011fini g\u00f6stermenin planlanlar\u0131n\u0131 yap\u0131yor. ,Sar\u0131 - K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar'\u0131n deneyimli teknik direkt\u00f6r\u00fc, tak\u0131m\u0131n 3 y\u0131ld\u0131z ismi Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'y\u0131 ilk 11'e almad\u0131.,Ankarag\u00fcc\u00fc: Hopf, Erdem, Kone, Yal\u00e7\u0131n, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Putsila, El Kabir, Kehinde\r\n\r\n\r\n,Sezonun ilk ma\u00e7\u0131na Ankarag\u00fcc\u00fc deplasman\u0131nda \u00e7\u0131kacak Galatasaray'da teknik direkt\u00f6r Fatih Terim, \u00f6nemli bir karara imza att\u0131.\r\n\r\n,Dakika 7'de Ankarag\u00fcc\u00fc, Mostapha El Kabir'in att\u0131\u011f\u0131 golle 1-0 \u00f6ne ge\u00e7ti.,Dakika 30'da Bakary Kone ters bir vuru\u015fla tak\u0131m\u0131 kendi kalesine g\u00f6nderdi. \u015eimdi durum: 1-2...,Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru, Sinan, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok\r\n,<p><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/mke-ankaragucu-galatasaray?id=111325884"><span style="color:#000080"><span style="font-size:16px"><strong>ANKARAG\u00dcC\u00dc GALATASARAY MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI TAK\u0130P \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>