Ankaragücü - Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatım (beIN Sport 1 izle)

Galatasaray\u2019da yeni transferler Henry Onyekuru ile Mu\u011fdat \u00c7elik, teknik direkt\u00f6r Fatih Terim\u2019in g\u00f6rev vermesi durumunda sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 formayla ilk resmi ma\u00e7lar\u0131na \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,Galatasaray, deplasmanda rakibini yenerek lige g\u00fczel bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapman\u0131n pe\u015finde. ,S\u00fcper Lig'in a\u00e7\u0131l\u0131\u015f ma\u00e7\u0131nda Galatasaray, lige yeni \u00e7\u0131kan Ankarag\u00fcc\u00fc'ne konuk oluyor. Futbolseverler sezonun ilk ma\u00e7\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck bir heyecanla bekliyor.,Ankarag\u00fcc\u00fc Galatasaray ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. ,Ankarag\u00fcc\u00fc ise kendi evinde saha ve seyirci avantaj\u0131n\u0131 kullanarak ge\u00e7en sezonun \u015fampiyonunu yenerek bu lige \u00e7\u0131kmay\u0131 haketti\u011fini g\u00f6stermenin planlanlar\u0131n\u0131 yap\u0131yor. ,Haz\u0131rl\u0131k d\u00f6neminde tak\u0131mdan ayr\u0131 kalan Tolga Ci\u011ferci ve Tar\u0131k \u00c7amdal da ba\u015fkent deplasman\u0131nda forma giyemeyecek.,Ankarag\u00fcc\u00fc: Hopf, Erdem, Kone, Yal\u00e7\u0131n, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Putsila, El Kabir, Kehinde\r\n\r\n\r\n,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekipte Akhisarspor ile yap\u0131lan TFF S\u00fcper Kupa ma\u00e7\u0131nda sakatlanan Yuto Nagatomo, MKE Ankarag\u00fcc\u00fc kar\u015f\u0131s\u0131nda sahada yer alamayacak. \r\n\r\n,Galatasaray\u2019\u0131n sezon \u00f6ncesi haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7lar\u0131nda s\u00fcre alan gen\u00e7 futbolcular, gelecek ad\u0131na umut verdi. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekibin teknik direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim, kampa g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc gen\u00e7 oyunculardan \u0130smail \u00c7ipe, Celil Y\u00fcksel, Abdussamed Karnu\u00e7u, Do\u011fan Can Davas, Ahmet Sivri, Yunus Akg\u00fcn ve Ali Yavuz Kol\u2019a haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7lar\u0131nda \u015fans verdi. Kaleci \u0130smail \u00c7ipe\u2019nin yan\u0131 s\u0131ra Yunus Akg\u00fcn, Celil Y\u00fcksel ve Do\u011fan Can Kavas, performanslar\u0131yla dikkati \u00e7ekti.,Osmanl\u0131 Stad\u0131'nda bu ak\u015fam saat 21:45'de ba\u015flayacak m\u00fccadele beIN SPORTS 1'den canl\u0131 yay\u0131nlanacak. Ayr\u0131ca ma\u00e7\u0131n canl\u0131 anlat\u0131m\u0131 tg.com.tr'de olacak.,Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Carole, Donk, Fernando, Belhanda (Onyekuru), Feghouli, Rodrigues, Eren (Gomis)\r\n,<p><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/mke-ankaragucu-galatasaray?id=111325884"><span style="color:#000080"><span style="font-size:16px"><strong>ANKARAG\u00dcC\u00dc GALATASARAY MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI TAK\u0130P \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>