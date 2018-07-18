Anlaşma sağlandı! İstanbul'a geliyor...

Ve S\u00fcper Lig'de bomba patl\u0131yor!\r\n,Anla\u015fma sa\u011fland\u0131! \u0130stanbul'a geliyor...\r\n,Hen\u00fcz yabanc\u0131 transfer yapamayan Fenerbah\u00e7e, bu suskunlu\u011funu bozmaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n,Bir\u00e7ok futbolcuyla temas halinde olan Sar\u0131-Lacivertliler, d\u0131\u015f transferde ilk bombay\u0131 Yannick Bolasie\u2019yle patlatacakepa gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Damien Comolli, d\u00fcn 29 ya\u015f\u0131ndaki futbolcuyla ve temsilcisi John Sorzano ile telefonda yapt\u0131\u011f\u0131 son g\u00f6r\u00fc\u015fmede, her konuda anla\u015fma sa\u011flad\u0131.\r\n,Comolli, daha \u00f6nce Everton\u2019la kiralama konusunda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 pazarl\u0131klarda da sona gelmi\u015fti. Frans\u0131z futbol direkt\u00f6r\u00fc, Bolasie ile el s\u0131k\u0131\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan art\u0131k \u0130ngiliz ekibiyle son bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirerek anla\u015fmay\u0131 resmiyete d\u00f6kecek.\r\n,Yannick Bolasie, kul\u00fcplerin resmen anla\u015fmas\u0131n\u0131 bekliyor. Y\u0131ld\u0131z kanat oyuncusunun, bu hafta bitmeden solu\u011fu \u0130stanbul\u2019da alarak 1 y\u0131ll\u0131k kiral\u0131k s\u00f6zle\u015fmeye imza atmas\u0131 bekleniyor.\r\n, Comolli\u2019nin Everton ile yap\u0131lacak s\u00f6zle\u015fmeye sat\u0131n alma maddesi de koydurmak istedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,2016\u2019da Bolasie i\u00e7in Crystal Palace\u2019a 26 milyon Pound (164.8 milyon TL) \u00f6deyen \u0130ngiliz ekibinin bu talebe nas\u0131l yan\u0131t verece\u011fi belirsiz. (Fanatik)\r\n