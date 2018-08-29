Anlaşma sağlandı! Vagner Love'ın yeni takımı

Anla\u015fma sa\u011fland\u0131! ,\u0130\u015fte Vagner Love'\u0131n yeni tak\u0131m\u0131...,Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman ile g\u00f6r\u00fc\u015fen Bursaspor Ba\u015fkan\u0131 Ali Ay, 35 ya\u015f\u0131ndaki deneyimli oyuncunun transferi noktas\u0131nda prensip anla\u015fmas\u0131na vard\u0131.,Ye\u015fil beyazl\u0131 kul\u00fcb\u00fcn, anla\u015fmadaki son p\u00fcr\u00fczleri gidermesinin ard\u0131ndan transferi a\u00e7\u0131klamas\u0131 bekleniyor., Sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralanacak olan Vagner Love'un siyah beyazl\u0131 kul\u00fcpten ald\u0131\u011f\u0131 2.2 milyon Euro'luk \u00fccret yar\u0131 yar\u0131ya (1.1 milyon euro) kar\u015f\u0131lanacak.,Brezilyal\u0131 futbolcu ile yap\u0131lacak g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin ard\u0131ndan Bursaspor'un bu transferi de a\u00e7\u0131klamas\u0131 bekleniyor.,.,Bursaspor'un Be\u015fikta\u015f'\u0131n Brezilyal\u0131 oyuncusu Vagner Love'un transferi i\u00e7in siyah beyazl\u0131 kul\u00fcple prensip anla\u015fmas\u0131na vard\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.