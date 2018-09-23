Anne ve 3 çocuğunu kezzapla yaktı; 'hatırlamıyorum' dedi

Bu nas\u0131l kom\u015fu! Anne ve 3 \u00e7ocu\u011funu yakt\u0131, savunmas\u0131 pes dedirtti...\r\n,Olay, 17 Eyl\u00fcl pazartesi g\u00fcn\u00fc Meram il\u00e7esi G\u00f6dene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Saadet \u015e., 3 \u00e7ocu\u011fuyla birlikte i\u015ften eve d\u00f6nen e\u015fini uzaktan g\u00f6r\u00fcp kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in kap\u0131y\u0131 a\u00e7t\u0131. Bu s\u0131rada, daha \u00f6nce tart\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 kar\u015f\u0131 kom\u015fusu G\u00fclay Durusoy, evinden \u00e7\u0131k\u0131p, elindeki \u015fi\u015fenin i\u00e7indeki kezzab\u0131 \u00fczerine att\u0131.,Kom\u015fusuyla daha \u00f6nce farkl\u0131 konularda tart\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Saadet \u015e., ''Sald\u0131rgan, kar\u015f\u0131 kom\u015fum. Daha \u00f6nce farkl\u0131 konulardan dolay\u0131 tart\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131k. Bize kinlenmi\u015f galiba. D\u00fcn \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 okula g\u00f6t\u00fcr\u00fcrken ta\u015f f\u0131rlatt\u0131. Ak\u015fam da e\u015fimi kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in kap\u0131y\u0131 a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131m. O s\u0131rada \u00e7ocuklar\u0131m da yan\u0131mdayd\u0131. Kar\u015f\u0131 kom\u015fum da birden evin kap\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131p, bizim \u00fczerimize kezzap at\u0131p, i\u00e7eri girdi" dedi.\r\n,Olaydan sonra g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan ve \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece 'kasten yaralama' su\u00e7undan tutuklanan G\u00fclay Durusoy'un polisteki ifadesinde psikolojik tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ileri s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. , Saadet \u015e.'nin y\u00fcz\u00fcnde, omzunda ve ellerinde, \u00e7ocuklar\u0131 Akif'in (13) y\u00fcz\u00fcnde, g\u00f6z\u00fcnde, kollar\u0131nda ve v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinde, di\u011fer \u00e7ocuklar\u0131 Osman (12) ve Ay\u015feg\u00fcl'\u00fcn (7) ise elleri ile kollar\u0131nda yan\u0131klar olu\u015ftu. Saadet \u015e. ve 3 \u00e7ocu\u011fu \u00e7a\u011fr\u0131lan ambulansla Konya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Saadet \u015e. ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n tedavisinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. , Durusoy ifadesinde, "K\u0131z\u0131mla birlikte ya\u015f\u0131yorum. Ramazan \u015e. diye bir kom\u015fumu hat\u0131rlam\u0131yorum. Hakk\u0131mdaki su\u00e7lamalarla ilgili hi\u00e7bir \u015fey bilmiyorum. Uzun zamand\u0131r psikolojik tedavi g\u00f6r\u00fcyorum. D\u00fczenli kulland\u0131\u011f\u0131m ila\u00e7lar var. 6 ay \u00f6nce Konya AMATEM'de iki ay kadar yat\u0131p tedavi g\u00f6rd\u00fcm. Kimseyi yaralad\u0131\u011f\u0131m\u0131 hat\u0131rlam\u0131yorum. Bana bu su\u00e7lamay\u0131 bu iftiray\u0131 atan her kimse o ki\u015fiden \u015fikayet\u00e7iyim. Ben kimseyi yaralamam. Haf\u0131zam arada bir gelip gidiyor, ancak hi\u00e7bir olay hat\u0131rlam\u0131yorum. \u0130ddia edildi\u011fi gibi bir olay\u0131 yapsam hat\u0131rlard\u0131m. K\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcmden beri kimseye zarar vermedim" dedi.\r\n