Annenin "Atakan çık gel" feryadı yürekleri dağladı

Olay, Y\u00fcre\u011fir il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kaz\u0131m Ba\u015fer Mahallesi'nde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, 14 ya\u015f\u0131ndaki Atakan Karatosun, arkada\u015flar\u0131yla birlikte sulama kanal\u0131 kenar\u0131na geldi. ,Karatosun ile arkada\u015flar\u0131 bir s\u00fcre sonra serinlemek i\u00e7in kanalda ellerini ve y\u00fczlerini y\u0131kamaya ba\u015flad\u0131lar. ,Bu s\u0131rada Karatosun, aya\u011f\u0131 kayarak kanala d\u00fc\u015ft\u00fc. Arkada\u015flar\u0131ndan biri Karatosun'u tuttu ancak g\u00fcc\u00fc yetmeyince b\u0131rakmak zorunda kald\u0131.\r\n\r\n,Karatosun bir s\u00fcre sonra kanalda kayboldu. \u00c7evreden olay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar da kanala atlad\u0131 ancak \u00e7ocu\u011fu kurtaramad\u0131. Bunun \u00fczerine hemen polise haber verildi. ,Olay yerine gelen ekipler de dalg\u0131\u00e7 polislerden yard\u0131m istedi. Polis, \u00f6nce olay\u0131 Karatosun'un arkada\u015f\u0131n\u0131n annesine haber verdi. ,Olay yerine gelen kad\u0131n, g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde Karatosun'un annesi Melahat Karatosun'u arayarak "\u00c7abuk buraya gelin, \u00e7ocuklar benim yan\u0131mdan bir dakika ayr\u0131ld\u0131 senin \u00e7ocuk kanala d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f" diyerek feryat etti.\r\n\r\n,Anne Karatosun, k\u0131sa s\u00fcrede yak\u0131nlar\u0131yla birlikte kanal kenar\u0131na geldi. Anne burada o\u011flunu g\u00f6remeyince g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulup yere y\u0131\u011f\u0131larak "Atakan\u2019\u0131 neden buraya getirdiniz" diyerek ba\u011f\u0131rd\u0131. Kanal kenar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 izleyen anne, \u201cAtakan \u00e7\u0131k gel\u201d diyerek g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc. ,Anneyi akrabalar\u0131 ve polis sakinle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. \u00c7ocu\u011fun bulunmas\u0131 i\u00e7in aramalar devam ediyor. \u00c7ocu\u011fun arkada\u015flar\u0131 da kanal kenar\u0131nda uzun s\u00fcre g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu \u0130ddiaya g\u00f6re, 14 ya\u015f\u0131ndaki Atakan Karatosun, arkada\u015flar\u0131yla birlikte sulama kanal\u0131 kenar\u0131na geldi. ,Karatosun ile arkada\u015flar\u0131 bir s\u00fcre sonra serinlemek i\u00e7in kanalda ellerini ve y\u00fczlerini y\u0131kamaya ba\u015flad\u0131lar. Bu s\u0131rada Karatosun, aya\u011f\u0131 kayarak kanala d\u00fc\u015ft\u00fc. Arkada\u015flar\u0131ndan biri Karatosun'u tuttu ancak g\u00fcc\u00fc yetmeyince b\u0131rakmak zorunda kald\u0131.\r\n\r\n,Karatosun bir s\u00fcre sonra kanalda kayboldu. \u00c7evreden olay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar da kanala atlad\u0131 ancak \u00e7ocu\u011fu kurtaramad\u0131. Bunun \u00fczerine hemen polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler de dalg\u0131\u00e7 polislerden yard\u0131m istedi. Polis, \u00f6nce olay\u0131 Karatosun'un arkada\u015f\u0131n\u0131n annesine haber verdi. Olay yerine gelen kad\u0131n, g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde Karatosun'un annesi Melahat Karatosun'u arayarak "\u00c7abuk buraya gelin, \u00e7ocuklar benim yan\u0131mdan bir dakika ayr\u0131ld\u0131 senin \u00e7ocuk kanala d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f" diyerek feryat etti.\r\n\r\nAnne Karatosun, k\u0131sa s\u00fcrede yak\u0131nlar\u0131yla birlikte kanal kenar\u0131na geldi. Anne burada o\u011flunu g\u00f6remeyince g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulup yere y\u0131\u011f\u0131larak "Atakan\u2019\u0131 neden buraya getirdiniz" diyerek ba\u011f\u0131rd\u0131. Kanal kenar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 izleyen anne, \u201cAtakan \u00e7\u0131k gel\u201d diyerek g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc. Anneyi akrabalar\u0131 ve polis sakinle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. \u00c7ocu\u011fun bulunmas\u0131 i\u00e7in aramalar devam ediyor. \u00c7ocu\u011fun arkada\u015flar\u0131 da kanal kenar\u0131nda uzun s\u00fcre g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu