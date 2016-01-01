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15 TEMMUZ
Ramazan
Annesini döverek öldürdü
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Havva Balta'nın (45) dövdüğü annesi Ayşe Balta (75) yaşamını yitirdi.
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