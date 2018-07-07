Anneye 1300 lira

Devlet anne olanlara maddi destek sa\u011fl\u0131yor. \r\n,\u00c7ocuk sahibi olan kad\u0131nlar devletten do\u011fum yard\u0131m\u0131 al\u0131yor. ,H\u00fck\u00fcmet, 2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde 283 bin anneye 293 bin bebek i\u00e7in 124 milyon 695 liral\u0131k kaynak aktard\u0131.,Aile Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yard\u0131mlar kapsam\u0131nda ilk \u00e7ocu\u011funu kuca\u011f\u0131na alan annelere bir kereye mahsus olmak \u00fczere 300 lira, ikinci \u00e7ocuk i\u00e7in 400 lira, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7ocuk i\u00e7in de 600 liral\u0131k yard\u0131m sa\u011flan\u0131yor. ,B\u00f6ylece 3 \u00e7ocuklu anne devletten bin 300 lira do\u011fum yard\u0131m\u0131 al\u0131yor. ,\u00d6te yandan Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca geli\u015ftirilen 'e-rapor' sistemi sayesinde do\u011fum raporlar\u0131 elektronik ortama aktar\u0131ld\u0131. ,Bundan sonra vatanda\u015f b\u00fcrokrasiyle u\u011fra\u015fmayacak yeni do\u011fan her bebe\u011fin kimli\u011fi adresine g\u00f6nderilecek..\r\n\r\n\r\n