Anneye ayda 2 bin 350 TL

\u0130\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim programlar\u0131na kat\u0131lan ve 2-5 ya\u015f aras\u0131 \u00e7ocu\u011fu bulunan kad\u0131nlar, g\u00fcnl\u00fck 61-75 lira \u00fccret, ayl\u0131k 400 lira bak\u0131m deste\u011fi alacak.\r\n,\u0130\u015eKUR taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim programlar\u0131na kat\u0131lan anneler, hem \u00fccret hem de 2-5 ya\u015f aras\u0131 \u00e7ocuklar\u0131 i\u00e7in 400 lira bak\u0131m deste\u011finden yararlan\u0131yor., Halen i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim programlar\u0131na kat\u0131lanlara g\u00fcnl\u00fck 61,65 lira veriliyor. ,Program g\u00fcnde en az 5, en fazla 8 saat olmak \u00fczere ve haftada 6 g\u00fcn\u00fc a\u015fmamak kayd\u0131yla haftal\u0131k 45 saati ge\u00e7meyecek \u015fekilde planlan\u0131yor. ,Gelece\u011fin meslekleri alan\u0131nda i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131na kat\u0131lan anneye har\u00e7l\u0131k ve bak\u0131m deste\u011fi olarak ayda 2 bin 350 lira \u00f6deniyor. ,Programlara kat\u0131lan annelere istihdam f\u0131rsat\u0131 da var. Takvim\r\n,\u0130\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim programlar\u0131 3-9 ay s\u00fcreyle uygulan\u0131yor.,Siber g\u00fcvenlik, bulut bili\u015fim, kodlama gibi gelece\u011fin mesleklerine ili\u015fkin i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim programlar\u0131na kat\u0131lanlara ise g\u00fcnl\u00fck \u00f6deme 75 lira.