Antalya açıklarında facia: Çok sayıda ölü var

Edinilen bilgiye g\u00f6re, gece 02.22 s\u0131ralar\u0131nda i\u00e7erisinde 15\u2019e yak\u0131n g\u00f6\u00e7men bulunan bir s\u00fcrat teknesinin batt\u0131\u011f\u0131 bilgisini alan ekipler, ihbar \u00fczerine olay yerine intikal etti.,\u0130lk arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ekipler taraf\u0131ndan biri kad\u0131n 4 ki\u015fi, bir bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesiyle de bir ba\u015fka g\u00f6\u00e7men kurtar\u0131ld\u0131. ,Havadan bir u\u00e7ak ile helikopter, denizden de 5 botla b\u00f6lgede arama yapan ekipler, 6\u2019s\u0131 \u00e7ocuk, biri kad\u0131n, 2 erkek olmak \u00fczere 9 ki\u015finin cans\u0131z bedenine ula\u015ft\u0131. ,Kekova\u2019ya getirilen cenazeler, buradan Demre Devlet Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Yar\u0131lar\u0131n durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, kay\u0131p oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen bir ki\u015finin arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ise havadan karadan devam ediyor. ,T\u00fcrkiye g\u00fcne korkun\u00e7 bir haberle ba\u015flad\u0131.,Ekipler yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131yla harekete ge\u00e7ti.,K\u0131sa s\u00fcrede Antalya Kekova a\u00e7\u0131klar\u0131nda i\u00e7erisinde m\u00fcltecileri ta\u015f\u0131yan bir teknenin batt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,.,Olay, Demre il\u00e7esi turizm b\u00f6lgesi Kekova\u2019n\u0131n Geyik Adas\u0131\u2019ndan 2,5 mil a\u00e7\u0131kta meydana geldi.