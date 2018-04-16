Antalya’da 3.9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Antalya'n\u0131n Akseki il\u00e7esinde 3.9 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\r\n,Saat 17.12'deki deprem 12.3 kilometre derinlikte kaydedildi. Akseki ve \u00e7evresinde hissedilen depremde can veya mal kayb\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Ba\u015fbakanl\u0131k Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine g\u00f6re, merkez \u00fcss\u00fc Akseki il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Yarpuz Mahallesi olan Richter \u00d6l\u00e7e\u011fi'ne g\u00f6re 3.9 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. \r\n,.