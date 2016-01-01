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Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler
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Antalya'nın Akseki ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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